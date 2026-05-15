Ilie Bolojan o recompensează pe Oana Gheorghiu, în plin scandal. Premierul interimar a inventat o nouă funcție

În plin scandal cu acuzații grave de lobby și trafic de influență, Ilie Bolojan o recompensează pe Oana Gheorghiu cu încă o funcție de conducere. Zilele trecute, premierul interimar a semnat o decizie prin care înființează o comisie ce se va ocupa de implementarea portofelul European pentru identitatea digitală. Noua structură, care trebuie să elaboreze un proiect de lege, va fi condusă de vicepremierul Oana Gheorghiu.

Decizia premierului Ilie Bolojan privind înființarea comisiei interinstituționale responsabile cu coordonarea și implementarea sistemului privind Portofelul European pentru Identitate Digitală a fost publicată în Monitorul Oficial, actul normativ intrând astfel în vigoare.

Potrivit documentului oficial, noua structură are rolul de a coordona procesul de digitalizare aferent implementării Portofelului European pentru Identitate Digitală și de a elabora măsurile legislative necesare, inclusiv un proiect de lege care să stabilească cadrul juridic pentru operaționalizarea acestui instrument la nivel național.

Acest organism va fi condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, conform hotărârii care prevede, de asemenea, că la ședințele comisiei pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unor entități private, la invitația președintelui comisiei.

Vă reamintim că vicepremierul Oana Gheorghiu a fost anterior vizată de acuzații publice privind presupuse demersuri de lobby și trafic de influență, după apariția unor informații referitoare la transmiterea unor e-mailuri către autorități ale statului în care era menționată o companie privată din Germania.

Ilie Bolojan: Nu consider că Oana Gheorghiu a făcut ceva ilegal sau imoral

În ciuda reacțiilor virulente și a acuzațiilor care i s-au adus vicepremierului, Ilie Bolojan spus că nu vede nimic “ilegal sau imoral” în acţiunile Oanei Gheorghiu.

“Nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva ilegal sau imoral întâlnindu-se cu o companie foarte importantă şi comunicând cu cei care puteau fi interesaţi de aspecte care puteau fi luate în discuţie pentru o posibilă colaborare, fără să pună niciun fel de presiune asupra lor, fără să ascundă întâlnirile sau fără să comunice într-o formă care să fie cumva ascunsă. (…) Şi la nivelul unei ţări, când eşti pe o funcţie de demnitate publică, mi se pare normal să vezi care sunt companiile foarte importante şi vă rog să vă gândiţi că acest grup este cam cel mai mare grup european, atât în materie de comerţ, având peste 600.000 de angajaţi, cât şi în materie de cloud european, zona de IT. Şi atunci, în momentul în care astfel de companii sunt interesate să investească în România, să facă o fabrică, să aducă o anumită tehnologie, nu mi se pare nimic anormal să verifici dacă ea este fezabilă”, a declarat Ilie Bolojan, în cadrul unui interviu pentru HotNews.

Șeful Executivului a subliniat că ceea ce ar fi problematic ar fi implicarea în aranjamente neoficiale.

“Să încerci să-i direcţionezi către anumite zone, să încerci să comisionezi anumite lucruri, asta este anormal şi sunt convins că doamna Gheorghiu nu a făcut asta”, a spus acesta.

Întrebat despre faptul că între Oana Gheorghiu, prin “Dăruieşte Viaţa” au existat, anterior discuţiei cu Schwarz Digits, relaţii contractuale cu Kaufland, Ilie Bolojan a răspuns: “Nu, sunt divizii diferite, sunt lucruri diferite. Una este ce face Kauflandul şi alta este ce face componenta acestei companii foarte mari din Europa pe materie de cloud. Cred că doamna Gheorghiu nu le propunea nişte businessuri legate de magazinele Kaufland din România, ci erau nişte lucruri serioase, pentru că pe componentele de digitalizare avem nişte restanţe foarte mari datorită pulverizării aplicaţiilor, datorită unei lipse de coordonări pe această zonă şi, din păcate, avem sisteme paralele care nu sunt integrate. Şi, fără măsuri care să ducă toate lucrurile într-o formă de centralizare, nu poţi să faci digitalizare”.