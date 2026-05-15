Decizie majoră: Când va fi semnat acordul dintre România și Ucraina privind dronele

Sursă: realitatea.net

România și Ucraina sunt la un pas de a finaliza un acord strategic pentru contracararea dronelor. Nicușor Dan a anunțat vineri că documentul va fi gata în următoarele 2-3 luni, confirmând astfel declarațiile recente ale președintelui Volodimir Zelenski.

România își consolidează poziția de partener strategic în regiune prin finalizarea unui acord bilateral complex cu Ucraina, axat pe tehnologia dronelor. Nicușor Dan a oferit recent clarificări esențiale despre cele două direcții majore ale acestui proiect: fabricarea de echipamente pe teritoriu românesc și crearea unui cadru tehnic de colaborare militară flexibilă.

Cele două componente ale parteneriatului militar România-Ucraina

Conform declarațiilor oficiale, inițiativa nu se rezumă doar la achiziții, ci vizează o integrare industrială și tehnologică structurată pe două planuri distincte:

Producția de drone în România prin Programul European SAFE

Prima axă a proiectului este deja într-un stadiu avansat. Aceasta presupune implementarea unei linii de producție de drone în România , finanțată prin programul european SAFE .

Termen limită: Documentele oficiale pentru această componentă trebuie semnate până la data de 31 mai .

Finanțare: Proiectul beneficiază de fonduri europene dedicate securității și rezilienței.

Cadrul general pentru sisteme antidrone și cooperare tehnică

Cea de-a doua componentă vizează un spectru mai larg, incluzând nu doar dronele ofensive, ci și sistemele de apărare antidrone .

Orizont de timp: Finalizarea detaliilor tehnice este estimată pentru următoarele 2-3 luni .

Obiectiv: Crearea unei infrastructuri care să permită un schimb rapid de tehnologie și o intervenție coordonată, oferind o „colaborare mult mai flexibilă” între cele două state.

„Acest parteneriat, început la nivel strategic în luna martie, va fi concretizat tehnic în curând, permițând o reacție mult mai agilă pe tot spectrul tehnologiilor de zbor fără pilot”, a subliniat Nicușor Dan.

Rolul umanitar al României în contextul conflictului din Gaza

Pe lângă dimensiunea de securitate regională, oficialii au reafirmat implicarea activă a României în crizele internaționale, cu un accent deosebit pe conflictul din Gaza .

România se distinge prin acțiuni concrete pe patru paliere: politic, comercial, militar și umanitar . În prezent, eforturile principale se concentrează pe: