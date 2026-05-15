Peste 300 de elevi și profesori au fost evacuați după descoperirea unui proiectil lângă o școală din Vrancea

Sursă: Realitatea.net

Momente tensionate, vineri, la școala din satul Găgești, comuna Bolotești, județul Vrancea, după ce un proiectil a fost descoperit în apropierea unității de învățământ. Muniția a fost găsită în timpul unor lucrări efectuate în zona sălii de sport, la aproximativ 60 de metri de clădirea școlii. Din cauza pericolului, autoritățile au decis evacuarea imediată a elevilor și profesorilor.

Elevii au fost preluați de părinți sau duși acasă cu microbuzele școlare

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea, 280 de elevi și 25 de cadre didactice au fost evacuați preventiv. Copiii au fost preluați de părinți sau transportați în siguranță la domiciliu cu microbuzele școlare. La fața locului au intervenit pirotehnicienii ISU Vrancea, alături de pompieri, echipaje SMURD, polițiști și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Bolotești.

Zona a fost securizată

Autoritățile au izolat imediat zona, iar specialiștii pirotehnicieni au început procedurile pentru ridicarea și transportarea proiectilului la un depozit special amenajat. Reprezentanții ISU atrag atenția că, în cazul descoperirii unor elemente de muniție sau obiecte suspecte, oamenii nu trebuie să le atingă sau să le miște și trebuie să sune imediat la 112.