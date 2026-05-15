Europa vrea să scape de soldații americani, conform unui nou sondaj. Cum este percepută prezența acestora în România

Sursă: Politico

Un nou sondaj citat de Politico arată o ruptură tot mai vizibilă între estul și vestul Europei în ceea ce privește prezența militară americană. În timp ce majoritatea europenilor nu își doresc baze militare ale SUA pe teritoriul propriilor țări, România și Polonia se află printre puținele excepții unde opinia publică rămâne favorabilă Washingtonului.

Datele apar într-un moment tensionat pentru securitatea europeană, după ce administrația condusă de Donald Trump a decis retragerea a cel puțin 5.000 de militari americani din Germania, pe fondul disputelor dintre Washington și Berlin legate de conflictul cu Iranul.

Țările din est încearcă să atragă trupele retrase din Germania

În acest context, Polonia, România și statele baltice încearcă să profite de redistribuirea forțelor americane și să convingă Washingtonul să mute o parte dintre militarii retrași pe flancul estic al NATO.

Sondajul realizat pentru Indicele anual de percepție a democrației a fost desfășurat în martie și aprilie în 98 de state, inclusiv în 17 țări ale Uniunii Europene.

Rezultatele arată diferențe majore de percepție între țările occidentale și cele aflate mai aproape de granița cu Rusia.

Polonia, campioana Europei la susținerea bazelor americane

Conform studiului, Polonia este țara europeană cu cel mai ridicat nivel de susținere pentru prezența militară americană.

Aproape 51% dintre polonezi susțin existența bazelor SUA pe teritoriul țării, în timp ce doar aproximativ 23% se declară împotrivă.

Sprijinul vine și pe fondul demersurilor făcute de președintele Karol Nawrocki pentru atragerea unui număr mai mare de militari americani în Polonia.

Întrebat recent despre posibilitatea relocării unor trupe în această țară, Donald Trump a declarat că o asemenea mutare „este posibilă”.

Liderul american a vorbit și despre relația sa cu președintele polonez, pe care l-a descris drept „Un luptător grozav, un tip extraordinar”.

România, printre puținele state europene favorabile SUA

România apare și ea printre puținele țări europene unde opinia publică rămâne relativ favorabilă bazelor militare americane.

Potrivit datelor sondajului, 39,8% dintre români susțin prezența bazelor SUA, în timp ce 37,3% sunt împotrivă. Aproape 23% dintre respondenți au declarat că nu au o opinie clară.

Astfel, România este singura altă țară europeană, în afară de Polonia, unde susținerea pentru prezența militară americană depășește opoziția.

Relația Europei cu SUA s-a deteriorat

Datele vin într-un moment în care relațiile dintre Statele Unite și mai multe state europene traversează o perioadă complicată.

Potrivit unui alt sondaj Politico Pulse realizat în martie, majorități din Franța, Germania, Italia și Spania consideră acum SUA mai degrabă un competitor sau chiar o amenințare, nu un aliat apropiat.

Chiar și așa, în țări precum Germania și Regatul Unit — unde există deja importante contingente americane — opoziția față de bazele SUA este mai redusă comparativ cu alte state occidentale.

Câți militari americani sunt în Europa și în România

Datele Departamentului american al Apărării arată că aproximativ 70.000 de soldați americani sunt staționați în prezent în Europa, iar peste jumătate dintre aceștia se află în Germania.

În Polonia sunt aproximativ 10.000 de militari americani permanenți sau aflați în rotație.

În ceea ce privește România, președintele Nicușor Dan a declarat recent că pe teritoriul țării sunt prezenți „cam 1.500” de soldați americani.

„Ne-am dori oricât de mulţi”, a afirmat șeful statului, precizând însă că dezvoltarea cooperării cu SUA nu trebuie făcută printr-o „atitudine incorectă” față de partenerii europeni.