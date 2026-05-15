Nicușor Dan, despre desemnarea lui Grindeanu ca premier: „O ipoteză care nu pare probabilă”

Sursă: Realitatea.net

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că varianta desemnării liderului PSD, Sorin Grindeanu, în funcția de prim-ministru nu pare probabilă în acest moment, calificând-o drept o simplă ipoteză.

„E o ipoteză, da. E o ipoteză care în momentul ăsta nu pare probabilă. Majoritatea parlamentară - e o ipoteză, evident. (...) E o ipoteză”, a afirmat șeful statului într-o conferință de presă.

Nicușor Dan, despre renominalizarea lui Bolojan: „Nu aş vrea să numesc un Guvern care să nască o altă criză”

Întrebat și despre o posibilă renominalizare a lui Ilie Bolojan la conducerea Executivului, Nicușor Dan a evitat un răspuns direct, precizând că nu dorește să numească un guvern care să genereze o nouă criză politică.

„Nu o să dau răspunsuri particulare, ci o să dau doar răspunsuri generale şi un răspuns general este că nu aş vrea să numesc un Guvern care să nască o altă criză.”, a declarat Nicușor Dan.

„Dacă un există o majoritate parlamentară, vom avea foarte repede o tensiune între Guvern și Parlament”

Președintele a subliniat că întrebarea fundamentală în procesul de formare a noului guvern rămâne identificarea unei majorități parlamentare clare care să susțină Executivul.

„Dacă nu există o majoritate parlamentară care susţine un nou Guvern, vom avea foarte, foarte repede o tensiune între Guvern şi Parlament. Întrebarea fundamentală este: care este majoritatea parlamentară care susţine Guvernul?”, a avertizat președintele Dan.

Șeful statului a precizat că există mai multe variante și scenarii pe masă, iar luni va avea consultări formale cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru a clarifica configurația politică necesară formării noului guvern.