Cum salvezi plantele după ploi torențiale și grindină. Soluțiile care le pot ajuta să se refacă mai repede

Ploile abundente și episoadele de grindină pot provoca daune importante în grădină, de la frunze rupte și tulpini afectate până la rădăcini slăbite și un risc mai mare de apariție a bolilor fungice. Cu toate acestea, multe plante își pot reveni dacă intervenția este rapidă și făcută corect.

Plantele au o capacitate naturală de regenerare, însă după un astfel de stres climatic au nevoie de sprijin pentru a se reface. Iată ce trebuie să faci, conform specialiștilor!

Verifică atent pagubele produse

După ce vremea se liniștește, este important să inspectezi fiecare plantă și să observi dacă există frunze rupte sau sfâșiate, tulpini îndoite ori crăpate, flori căzute sau zone în care solul a devenit prea compact din cauza apei.

Nu este recomandat să elimini imediat toate părțile care par afectate. Unele frunze deteriorate pot continua să ajute planta prin procesul de fotosinteză și pot contribui la recuperare.

Îndepărtează doar părțile grav afectate

Taie numai zonele complet compromise, precum frunzele distruse în totalitate, tulpinile rupte fără posibilitate de refacere sau porțiunile care încep să putrezească.

Folosește întotdeauna unelte curate și dezinfectate pentru a evita apariția infecțiilor.

Aerisește solul și elimină excesul de apă

După ploi puternice, pământul poate deveni compact și poate reduce cantitatea de oxigen care ajunge la rădăcini.

Afânează ușor solul din jurul plantelor și creează mici canale de drenaj dacă observi că apa stagnează. De asemenea, evită să calci pe terenul ud, deoarece acest lucru poate accentua compactarea.

Un sol aerat contribuie la reducerea riscului de putrezire a rădăcinilor și favorizează refacerea plantelor.

Sprijină plantele afectate

Plantele lovite de grindină sau îndoite de ploaie pot avea nevoie de susținere suplimentară.

Poți folosi araci sau suporturi și le poți fixa ușor, fără să strângi excesiv tulpinile. Dacă acestea sunt foarte fragile, evită să forțezi îndreptarea lor.

Sprijinul acordat la timp poate preveni deteriorarea suplimentară.

Protejează plantele de boli

După astfel de fenomene meteo, plantele devin mai sensibile la apariția fungilor și a infecțiilor.

Pentru protecție pot fi utilizate remedii precum maceratul de coada-calului, soluțiile slabe pe bază de bicarbonat de sodiu sau tratamentele cu cupru, folosite în agricultura convențională.

Specialiștii recomandă aplicarea acestora în primele 24–48 de ore după episodul de grindină sau ploaie puternică.

Oferă plantei resurse pentru regenerare

După o perioadă de stres, plantele au nevoie de nutrienți pentru a-și recăpăta energia.

Compostul lichid, îngrășămintele organice ușoare sau extractele de alge pot contribui la refacerea lor.

În schimb, fertilizanții puternici ar trebui evitați imediat după producerea daunelor, deoarece pot pune o presiune suplimentară asupra plantei.

Monitorizează evoluția în zilele următoare

În perioada care urmează, urmărește dacă apar pete maronii pe frunze, semne de ofilire accentuată sau urme de mucegai pe tulpini și frunze.

Multe plante afectate de ploi și grindină se pot recupera dacă sunt îngrijite corespunzător. Secretul este o intervenție rapidă și echilibrată, fără tăieri excesive sau măsuri agresive.

