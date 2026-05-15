Accident grav pe DN 6 între Drobeta Turnu Severin și Orșova. Două persoane încarcerate după un carambol între trei mașini

Sursă: Realitatea.net

Un accident rutier grav s-a produs vineri pe DN 6, între Drobeta Turnu Severin și Orșova, în zona viaductului Bahna, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune violentă. Traficul rutier este blocat la această oră.

Din primele informații, două persoane au rămas încarcerate în urma impactului, fiind necesară intervenția de urgență a echipajelor de descarcerare.

La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din Orșova, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, precum și o ambulanță SMURD.

Totodată, au fost mobilizate echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). În sprijin, din cadrul Detașamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin au intervenit o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.