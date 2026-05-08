Ce reprezintă numărul de stele la un hotel. Diferența dintre cazări și serviciile pe care trebuie să le ofere

Numărul de stele al unui hotel oferă turiștilor indicii despre nivelul de confort, facilitățile și serviciile disponibile. De la dotările camerelor până la programul recepției sau serviciile suplimentare, fiecare categorie respectă anumite standarde. Astfel, diferențele dintre hotelurile de trei, patru sau cinci stele pot influența semnificativ experiența de cazare a clienților.

Clasificarea hotelurilor este realizată pe baza facilităților și serviciilor oferite turiștilor. Cu cât numărul de stele este mai mare, cu atât cresc nivelul de confort și numărul serviciilor incluse.

Hotelurile de o stea reprezintă nivelul minim de clasificare, însă chiar și acestea trebuie să respecte anumite condiții. Camerele trebuie să fie dotate cu baie, toaletă, televizor color, birou, scaun și telefon. Clădirea trebuie să ofere servicii precum portar, depozit de bagaje, mic dejun și băuturi, iar serviciul de menaj este disponibil zilnic.

În cazul hotelurilor de două stele, turiștii beneficiază de facilități suplimentare. Camerele includ lampă de citit, dulap cu rafturi, prosoape și produse de igienă de bază. În plus, aceste unități oferă de regulă mic dejun tip bufet, iar plata serviciilor se poate face și cu cardul bancar.

Ce servicii oferă hotelurile de trei și patru stele

Diferențele devin mai evidente în cazul hotelurilor de trei stele. Acestea trebuie să aibă personal la recepție disponibil minimum 14 ore pe zi, iar angajații trebuie să vorbească cel puțin o limbă străină.

Camerele din această categorie oferă acces la internet, uscător de păr, suport pentru valize, oglindă și facilități pentru călcat sau spălătorie. De asemenea, turiștii pot solicita perne și pături suplimentare ori servicii de lustruire a pantofilor.

Un alt aspect important este faptul că sesizările clienților sunt tratate organizat, ceea ce reprezintă un standard obligatoriu pentru această clasificare.

Hotelurile de patru stele vin cu servicii suplimentare și un nivel mai ridicat de confort. Recepția este deschisă minimum 18 ore pe zi, iar turiștii au acces la room service.

În camere și băi apar facilități precum halate de baie, papuci, cosmetice și oglinzi suplimentare. Totodată, micul dejun poate fi servit atât în sistem bufet, cât și à la carte.

Ce presupune experiența într-un hotel de cinci stele

Categoria de cinci stele este asociată cu serviciile premium și cu luxul complet. În aceste hoteluri, recepția funcționează permanent, 24 de ore din 24.

Clienții beneficiază de servicii precum valet auto, portar, bellman și concierge. Camerele sunt dotate cu minibar și seif, iar room service-ul este disponibil la orice oră.

Tot în această categorie există restaurant în cadrul hotelului, iar serviciile sunt concepute pentru a oferi un nivel cât mai ridicat de confort și atenție pentru turiști, potrivit sursei.