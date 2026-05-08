La cât timp trebuie să mergi la tuns. Greșeala colosală care duce la vârfuri despicate și fire deteriorate

Majoritatea oamenilor cred că evitarea foarfecii ajută părul să crească mai repede, însă specialiștii atrag atenția că lipsa tunderii regulate poate avea efectul opus. Vârfurile despicate și firele degradate favorizează ruperea părului, iar podoaba capilară își pierde aspectul sănătos și strălucirea. Frecvența cu care ar trebui tuns părul diferă însă de la o persoană la alta, în funcție de lungime, textură și gradul de deteriorare. Experții explică de ce tunderea periodică este esențială pentru menținerea unui păr sănătos și la ce intervale este recomandată pentru fiecare tip de păr.

Foarfeca nu are puterea de a accelera creșterea părului, însă tunderea regulată poate ajuta la menținerea unui aspect sănătos și îngrijit. Vârfurile despicate se extind treptat pe lungimea firului de păr și duc la rupere, ceea ce poate crea impresia că părul nu mai crește deloc.

Specialiștii atrag atenția că nici cele mai scumpe măști sau uleiuri nu pot repara definitiv firele despicate. „Singurul remediu este foarfeca”, spun aceștia.

Persoanele care poartă tunsori scurte, precum pixie sau bob drept, trebuie să meargă mai des la salon pentru a păstra forma coafurii. În cazul acestora, tunderea este recomandată la fiecare trei până la cinci săptămâni, iar pentru boburile foarte drepte, la maximum șase săptămâni.

Părul subțire și rar are nevoie și el de întreținere constantă, deoarece vârfurile se deteriorează mai repede și își pierd aspectul uniform. Specialiștii recomandă tunderea la fiecare patru până la șase săptămâni pentru a păstra senzația de volum și densitate.

La cât timp trebuie tuns părul lung, creț sau deteriorat

Părul lung și sănătos oferă mai multă libertate când vine vorba despre tuns. În acest caz, este suficientă o scurtare minimă a vârfurilor înainte ca acestea să înceapă să se despice.

Vizitele la salon pot avea loc la fiecare opt până la douăsprezece săptămâni, cu condiția ca părul să fie hidratat corespunzător și protejat de căldură.

Părul creț are o structură mai uscată decât cel drept, deoarece uleiurile naturale de la nivelul scalpului ajung mai greu pe lungimea firului. Totuși, buclele pot ascunde mai ușor micile deteriorări și vârfurile despicate.

În cazul părului creț, tunderea este necesară mai ales pentru păstrarea formei și prevenirea încâlcirii. Specialiștii recomandă tunderea la aproximativ zece până la douăsprezece săptămâni.

Părul decolorat, îndreptat chimic sau expus frecvent la placă și temperaturi ridicate este considerat mult mai sensibil și predispus la rupere. Procesele chimice afectează stratul protector al firului de păr, iar vârfurile devin fragile și poroase.

Pentru prevenirea deteriorării severe, tunderea este recomandată la fiecare șase până la opt săptămâni. Specialiștii spun că teama de a pierde din lungime nu ar trebui să împiedice vizitele regulate la salon. „O tunsoare nu este o pedeapsă, ci cea mai bună investiție în viitorul coafurii tale”, explică aceștia, potrivit sursei.