Circulație restricționată pe mai multe artere din Capitală, în weekend. Ce evenimente au loc. Mesajul Brigăzii Rutiere

Traficul rutier va fi restricționat, de vineri până duminică, pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării unor evenimente, a anunțat, joi, Brigada Rutieră.

În weekendul dedicat evenimentului „Semimaratonul Internațional București 2026”, Brigada Rutieră va institui restricții temporare de circulație pe mai multe artere importante din Capitală, pentru desfășurarea competițiilor sportive și a altor evenimente programate în oraș.

Programul curselor de sâmbătă

Sâmbătă dimineață, competițiile vor începe astfel:

08:45 – startul cursei de 10 km pentru persoane în fotolii rulante;

09:00 – startul cursei de 10 km.

Traseul va porni de pe Bulevardul Libertății și va continua pe Splaiul Independenței, Piața Națiunile Unite, Bulevardul Unirii, Piața Alba Iulia, Bulevardul I.C. Brătianu și Splaiul Independenței, cu sosirea în Piața Constituției.

Ulterior, în a doua parte a zilei:

11:45 – startul cursei Fun Run 2,5 km pentru persoane cu dizabilități;

12:00 – startul cursei populare Fun Run 2,5 km.

Participanții vor alerga pe un traseu care include Bulevardul Libertății, Splaiul Independenței, Bulevardul I.C. Brătianu și Bulevardul Unirii, cu finish tot în Piața Constituției.

Restricții și rute alternative pentru sâmbătă

Pentru desfășurarea curselor de 10 km și Fun Run, traficul rutier va fi restricționat între orele 07:30 și 15:00.

Șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative precum:

Bd. Regina Maria – Str. 11 Iunie – Bd. Mărășești – Bd. Dimitrie Cantemir – Pasajul Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piața Universității – Bd. Carol;

Bd. Regina Maria – Bd. Tudor Vladimirescu – Șos. Panduri.

Programul cursei de duminică

Duminică, de la ora 09:00, va avea loc cursa de semimaraton 21 km și ștafeta de 21 km.

Traseul va traversa mai multe zone centrale și de nord ale Capitalei: Splaiul Independenței, Str. Berzei, Str. Buzești, Piața Victoriei, Șoseaua Kiseleff, Arcul de Triumf, Calea Victoriei, Piața Alba Iulia, Bd. Decebal, Piața Muncii și Bd. Basarabia, înainte de revenirea la finish în Piața Constituției.

Restricțiile de trafic pentru această cursă vor fi valabile între orele 07:30 și 14:00.

Restricții extinse în zona Pieței Constituției

Pentru amenajarea zonelor de start și finish:

de vineri, ora 08:00, până duminică, ora 23:59, va fi restricționat traficul pe Bd. Libertății, între bretelele Pieței Constituției;

de vineri, ora 17:00, până duminică, ora 16:00, circulația va fi restricționată pe Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Națiunile Unite.

Principalele rute ocolitoare recomandate

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să evite zonele afectate și să utilizeze trasee alternative precum:

Pasajul Unirii – Piața Universității – Piața Romană – Piața Victoriei – Bd. Aviatorilor – Piața Presei Libere;

Șos. Mihai Bravu – Pasajul Muncii – Pasajul Bucur Obor – Șos. Ștefan cel Mare;

Șos. Viilor – Șos. Progresului – Pasajul Basarab – Bd. Ion Mihalache;

Bd. Regina Maria – Bd. Carol I;

Pasajul Basarab – Bd. Ion Mihalache – Piața Arcul de Triumf.

Bucharest Food Truck Festival în zona Kiseleff

În paralel, sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 23:00, se va desfășura „Bucharest Food Truck Festival” pe Șoseaua Pavel D. Kiseleff.

Pentru organizarea evenimentului, traficul va fi restricționat de vineri, ora 20:00, până luni, ora 06:00, pe segmentul dintre Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, fără afectarea intersecțiilor. Totodată, accesul în alveolele de pe Șos. Kiseleff va fi restricționat începând de joi până luni.

Rutele alternative recomandate includ:

Piața Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bd. Magheru – Piața Unirii;

Arcul de Triumf – Bd. Ion Mihalache – Str. Buzești – Str. Berzei.

Adunare publică programată sâmbătă seara

Tot sâmbătă, între orele 17:30 și 23:00, va avea loc o adunare publică în Piața Universității și Piața Victoriei.

Participanții se vor reuni inițial în zona Pieței 21 Decembrie 1989 și în apropierea Teatrului Național, urmând ca apoi să se deplaseze pe traseul:

Piața Universității – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Magheru – Piața Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Victoriei.

Manifestarea se va încheia în jurul orei 23:00, după defluirea participanților.

