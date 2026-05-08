1 min citire
Locuri de veci revândute ilegal: anchetă de amploare la Botoșani
8 mai 2026, 07:59
Cimitir
Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Flagelul corupției a ajuns...și în cimitire! Mascații au descins la 12 adrese din județul Botoșani și au reținut cinci persoane. Acestea sunt acuzate că au revândut ilegal locuri de veci și ar fi favorizat anumiți constructori de monumente funerare.
Perchezițiile au avut loc atât în municipiul Botoșani, cât și în mai multe comune din apropiere. În căutarea de probe, mascații au descins la sediul unei instituții publice, la mai multe firme dar și în casele suspecților. Oamenii legii efectuează în continuare cercetări pentru infracțiunile de luare de mită, dare de mită și abuz în serviciu.
