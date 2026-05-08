Parlamentul Republicii Moldova restricţionează utilizarea limbii ruse. Legea obligă deputaţii să ia cuvântul doar în română

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat joi, în primă lectură, un nou Cod privind organizarea și funcționarea Legislativului, care prevede, printre altele, obligativitatea folosirii limbii române în ședințele plenare. Decizia a provocat proteste din partea opoziției pro-ruse și a unor deputați de dreapta, care au acuzat partidul de guvernământ PAS de încercări de „cenzură” și au părăsit sala de ședințe.

Noul regulament, susținut de majoritatea parlamentară controlată de partidul președintei Maia Sandu, introduce reguli mai stricte privind desfășurarea dezbaterilor, inclusiv limite de timp pentru intervenții și stabilirea limbii române drept limbă oficială de lucru în plen.

Deputatul PAS Igor Talmazan, care a prezentat proiectul, a declarat că parlamentarii pot folosi și limbile minorităților naționale, însă limba utilizată în instituțiile statului trebuie să fie româna.

Până acum, limba rusă beneficia de statutul de limbă de comunicare interetnică, iar documentele parlamentare erau traduse în mod obișnuit.

Opoziția acuză restrângerea libertății de exprimare

Reprezentanții opoziției au criticat dur noile prevederi. Deputatul comunist Constantin Starîș a susținut că schimbările afectează legitimitatea Parlamentului și a acuzat partidul de guvernământ că limitează pluralismul politic.

La rândul său, Alexandru Verșinin, reprezentant al formațiunii Democrația Acasă, a afirmat că noile reguli reprezintă un pas înapoi pentru democrație.

„Astăzi ne închid gura. Mâine vor decide ce jurnaliști pot pune întrebări”, a spus acesta în plen.

În urma intervenției sale, președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a sancționat pentru lipsă de respect, moment în care deputații opoziției au părăsit sala în semn de protest.

Noi reguli împotriva traseismului politic

Proiectul legislativ mai conține și măsuri împotriva traseismului politic. După adoptarea finală a Codului, deputații care părăsesc o fracțiune parlamentară nu vor mai putea adera la alta, scrie newsmaker.md

De asemenea, nu vor putea fi create fracțiuni parlamentare ale partidelor care nu au intrat în Parlament în urma alegerilor sau ale formațiunilor declarate neconstituționale ori interzise.

Pentru lectura a doua, documentul urmează să fie comasat cu proiectul de lege privind statutul, conduita și etica deputatului.

Realitatea.NET | Noi tensiuni în Orientul Mijlociu. Armata americană ripostează după atacurile iraniene asupra navelor sale. Cum sunt afectate piețele internaționale