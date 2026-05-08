Bolojan nu se dă dus de la Palatul Victoria. Cu cine vrea să continue guvernarea. Negocieri de ultim moment

Sursă: Realitatea.net

Ilie Bolojan pare să se fi obișnuit extrem de mult la Palatul Victoria, motiv pentru care face tot posibilul să nu părăsească incinta. După întâlnirea cu Nicușor Dan de aseară, au apărut informații despre un posibil viitor „pol de dreapta”, în frunte cu PNL, USR, Partidul REPER și Forța Dreptei.

Ilie Bolojan forțează la Cotroceni crearea unui pol de dreapta, o mișcare strategică menită să redefinească echilibrul de putere în politica românească. Actualul lider al PNL propune o alianță extinsă care să includă USR , REPER și Forța Dreptei, având ca scop principal depășirea crizei guvernamentale printr-o alternativă politică solidă care să excludă Partidul Social Democrat de la butoanele guvernării.

Negocierile de la Cotroceni și rolul lui Nicușor Dan

Consultările de la Palatul Cotroceni pentru deblocarea impasului politic au intrat într-o fază critică, președintele Nicușor Dan analizând în prezent diverse soluții de compromis. În acest context, Ilie Bolojan și Dominic Fritz au început să contureze bazele unei cooperări menite să izoleze PSD. Planul lui Bolojan, prezentat oficial șefului statului, vizează reunificarea forțelor de centru-dreapta într-un bloc parlamentar unitar, premierul demis confirmând deja existența unei coordonări strânse cu liderul USR pentru a securiza o majoritate fără social-democrați.

Ruptura dintre USR și PSD

Dominic Fritz a reafirmat poziția tranșantă a USR, declarând după consultări că orice formă de guvernare alături de PSD este exclusă. Liderul USR argumentează că social-democrații au abandonat parcursul reformist și pro-european, făcând imposibil un parteneriat viitor. Mai mult, Fritz a criticat dur ceea ce numește „binomul PSD-AUR”, acuzându-l pe George Simion că mimează opoziția în timp ce susține tacit inițiativele partidului condus de Sorin Grindeanu. În viziunea sa, responsabilitatea deblocării situației revine acum PSD, în timp ce USR își va menține integritatea principiilor politice.

Variantele de guvernare și echilibrul UDMR

În prezent, pe masa președintelui Nicușor Dan se află trei scenarii majore pentru viitorul Executiv. Prima variantă vizează un premier tehnocrat, o figură neutră capabilă să întrunească un consens larg de compromis. A doua opțiune, considerată dificil de realizat, presupune refacerea vechii coaliții, în timp ce a treia variantă implică un guvern minoritar PSD-UDMR, despre care analiștii cred că ar avea o existență efemeră. Kelemen Hunor, liderul UDMR, a subliniat că Uniunea rămâne un factor de echilibru, însă a avertizat că viitorul premier nu trebuie să provină din taberele PNL sau PSD pentru a calma tensiunile post-cenzură.

Provocările interne din PNL și calendarul desemnării

Deși Ilie Bolojan este motorul principal al ideii de pol de dreapta, strategia sa întâmpină rezistență chiar în interiorul PNL. O falie adâncă separă conducerea liberală, existând voci care se opun unei alianțe formale cu USR, fapt ce ar putea declanșa noi turbulențe interne. Președintele Nicușor Dan a decis să nu grăbească procesul de desemnare, anunțând o nouă rundă de consultări pentru săptămâna viitoare. Obiectivul final rămâne identificarea unui candidat la funcția de prim-ministru care să poată coagula o majoritate stabilă într-un Parlament marcat de o fragmentare politică accentuată.