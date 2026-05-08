ANSVSA anunță rechemarea de urgență a unor alune vândute în Carrefour din cauza riscului de contaminare cu aflatoxine
ANSVSA
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat o rechemare urgentă de pe piață a mai multor sortimente de alune comercializate în magazinele Carrefour România, în urma unei alerte privind posibila contaminare cu aflatoxine.
Măsura vizează produse distribuite la nivel național, iar clienții care au achiziționat aceste articole din București, Ploiești, Constanța, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, dar și din alte orașe, sunt rugați să nu le consume și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate. Contravaloarea produselor va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.
Motivul rechemării
Potrivit ANSVSA, decizia a fost luată la solicitarea furnizorului, după identificarea unui risc de depășire a limitelor admise pentru contaminanții aflatoxina B1 și aflatoxine totale, substanțe toxice care pot apărea în mod natural în anumite produse vegetale și care, în concentrații mari, pot reprezenta un risc pentru sănătate.
Produsele vizate
1. ARAHIDE DECOJITE CRUDE (200 g)
Brand: Depal
Cod EAN: 5941232412764
Loturi/expirare: LC1/26.02.2027, LD1/26.02.2027, LC2/04.03.2027
2. ARAHIDE DECOJITE CRUDE (500 g)
Brand: Depal
Cod EAN: 5941232408583
Loturi/expirare: LC1/03.03.2027, LA2/04.03.2027, LC3/26.03.2027
3. ARAHIDE DECOJITE PRĂJITE (150 g / 300 g / 500 g)
Brand: Carrefour Classic
Coduri EAN: 5941232411828, 5941232411835, 5941232411842
Loturi vizate: toate loturile cu termen de expirare în noiembrie 2026 (ex: LG316, LA355, LA376)
Recomandările autorităților
ANSVSA le recomandă ferm consumatorilor care au achiziționat aceste produse să nu le consume sub nicio formă. Produsele trebuie returnate în magazinele Carrefour România, indiferent de tipul magazinului – Carrefour Hypermarket, Carrefour Market sau Supeco.
Magazine vizate
Rechemarea se aplică la nivel național, în toate punctele de vânzare din rețeaua Carrefour România, inclusiv în orașe precum București, Ploiești, Constanța, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, dar și Galați, Reșița, Slobozia, Cernavodă, Slatina, Vrancea, Vaslui și altele.
Autoritățile subliniază importanța respectării acestor măsuri de precauție pentru a preveni orice risc asupra sănătății consumatorilor. Clienții sunt încurajați să verifice etichetele produselor achiziționate și să acționeze rapid în cazul în care acestea fac parte din loturile retrase.
Citește și:
- 16:13 - Taxa de 10% pe pensii, sub semnul întrebării: CCR decide soarta banilor opriți pentru sănătate
- 16:10 - Trafic blocat în zona stației de metrou „Dimitrie Leonida”. Intervenție majoră după ce o conductă de gaze ar fi fost avariată
- 15:42 - Lovitură pentru bucureșteni de la 1 iulie 2026. Călătoria cu metorul se va scumpi
- 15:20 - Român achitat definitiv în Italia după 56 de zile de închisoare. Cere despăgubiri de 12.000 de euro pentru detenție nedreaptă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News