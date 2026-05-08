ANSVSA anunță rechemarea de urgență a unor alune vândute în Carrefour din cauza riscului de contaminare cu aflatoxine

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat o rechemare urgentă de pe piață a mai multor sortimente de alune comercializate în magazinele Carrefour România, în urma unei alerte privind posibila contaminare cu aflatoxine.

Măsura vizează produse distribuite la nivel național, iar clienții care au achiziționat aceste articole din București, Ploiești, Constanța, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, dar și din alte orașe, sunt rugați să nu le consume și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate. Contravaloarea produselor va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Motivul rechemării

Potrivit ANSVSA, decizia a fost luată la solicitarea furnizorului, după identificarea unui risc de depășire a limitelor admise pentru contaminanții aflatoxina B1 și aflatoxine totale , substanțe toxice care pot apărea în mod natural în anumite produse vegetale și care, în concentrații mari, pot reprezenta un risc pentru sănătate.

Produsele vizate

1. ARAHIDE DECOJITE CRUDE (200 g)

Brand: Depal

Cod EAN: 5941232412764

Loturi/expirare: LC1/26.02.2027, LD1/26.02.2027, LC2/04.03.2027

2. ARAHIDE DECOJITE CRUDE (500 g)

Brand: Depal

Cod EAN: 5941232408583

Loturi/expirare: LC1/03.03.2027, LA2/04.03.2027, LC3/26.03.2027

3. ARAHIDE DECOJITE PRĂJITE (150 g / 300 g / 500 g)

Brand: Carrefour Classic

Coduri EAN: 5941232411828, 5941232411835, 5941232411842

Loturi vizate: toate loturile cu termen de expirare în noiembrie 2026 (ex: LG316, LA355, LA376)

Recomandările autorităților

ANSVSA le recomandă ferm consumatorilor care au achiziționat aceste produse să nu le consume sub nicio formă . Produsele trebuie returnate în magazinele Carrefour România , indiferent de tipul magazinului – Carrefour Hypermarket, Carrefour Market sau Supeco.

Magazine vizate

Rechemarea se aplică la nivel național, în toate punctele de vânzare din rețeaua Carrefour România , inclusiv în orașe precum București, Ploiești, Constanța, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, dar și Galați, Reșița, Slobozia, Cernavodă, Slatina, Vrancea, Vaslui și altele.

Autoritățile subliniază importanța respectării acestor măsuri de precauție pentru a preveni orice risc asupra sănătății consumatorilor. Clienții sunt încurajați să verifice etichetele produselor achiziționate și să acționeze rapid în cazul în care acestea fac parte din loturile retrase.