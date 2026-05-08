Accident mortal pe DN 52, în Teleorman: un șofer a murit, iar o fetiță de 5 ani și o femeie au fost rănite grav

Sursă: Realitatea.net

Un grav accident rutier produs pe DN52, între Alexandria și Furculești, s-a soldat cu moartea unui bărbat de 35 de ani și rănirea unei fetițe de numai 5 ani, precum și a unei femei aflate la volanul celuilalt autoturism implicat.

Cum s-a produs evenimentul rutier?

Tragedia a avut loc joi seară, după ce două mașini s-au ciocnit frontal într-un impact extrem de violent. Potrivit primelor informații din anchetă, șoferul de 35 de ani, care circula spre Furculești împreună cu fiica sa, ar fi pierdut controlul direcției și ar fi pătruns pe sensul opus de mers.

Autoturismul condus de acesta a intrat direct într-o mașină la volanul căreia se afla o femeie de 35 de ani, medic rezident. În urma coliziunii, bărbatul a suferit răni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat la locul accidentului.

Impactul a fost atât de puternic încât femeia a rămas încarcerată între fiarele autoturismului. Echipele de intervenție sosite la fața locului au reușit să o extragă și să o predea echipajelor medicale pentru transport de urgență la spital.

De asemenea, fetița de 5 ani aflată în mașina bărbatului a fost preluată conștientă de medici, însă prezenta multiple traumatisme. Copila a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis un dosar de cercetare și continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele producerii accidentului de pe DN52.