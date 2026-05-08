Florin Zamfirescu: „Noi distrugem producția și creștem salariile!”

Florin Zamfirescu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și spune că din cauza guvernării sale, România a ajuns în derivă.

Maestrul a declarat în exclusivitate la emisiunea Culisele Statului Paralel că oamenii au ajuns să își drămuiască fiecare leu în piețe, și că, chiar și în ultimul ceas, încă există oameni care nu văd dezastrul produs de Ilie Bolojan.

Florin Zamfirescu: „Țara e în derivă, românii numără fiecare leu!”

„Bătălia pentru România nu se vede niciodată mai clar ca acum.

Uitați-vă câte subterfugii, câte șmecherii se pun în aplicare ca să rămână ăla, ca să demonstreze că ăla... Țara e la pământ. Oamenii mor de foame.

Duceți-vă în piețe, duceți-vă în magazine. Uitați-vă pe fluturașii de taxe.

Uitați-vă cât au crescut prețurile.

Uitați-vă la oameni cum se îmbracă. Uitați-vă cum se duc în piețe și își târguiesc cu portmoneu câte un pic. Se uită, ar lua un cartof în plus sau mai bine nu.

Au mere. Mere am și eu nevoie că-s bătrân. Dar de ce să-i iau? Că nu îmi pasă.

Trăiesc și fără mere. Domnilor, ce vremuri am ajuns. Măi fraților, dar țara e în derivă.”, a declarat maestrul Florin Zamfirescu.