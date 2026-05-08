Alertă hidrologică. Cod galben de viituri pe râurile din 13 județe, până sâmbătă la prânz

Hidrologii au emis, vineri, atenționări Cod galben de inundații, ce vizează râuri de pe raza a 13 județe, până sâmbătă la prânz.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a transmis că în intervalul 8 mai, ora 14:00 - 9 mai, ora 12:00, vor fi torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Jijia - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Botoșani și Iași), Bârlad - bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești - amonte S.H. Bârlad (județele: Neamț,Vaslui și Iași), Putna - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Vrancea) și Râmnicu Sărat - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Buzău și Vrancea).

Fenomene hidrologice similare se vor semnala și pe parcursul zilei de sâmbătă, între orele 3:00 - 12:00, pe următoarele cursuri de apă: Gilort - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Gorj), Olt- afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cibin (județele: Sibiu, Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș și Olt), Călmățui (județele: Olt și Teleorman) și Vedea - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Olt, Argeș și Teleorman).