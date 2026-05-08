Ziua Europei 2026. Dialogul dintre instituțiile europene și cultele religioase reafirmat la Palatul Cotroceni

Dialogul dintre instituțiile europene și cultele religioase a fost reafirmat, joi, la Palatul Cotroceni, într-un eveniment de mare anvergură care a reunit reprezentanți de marcă ai cultelor religioase, numeroși cercetători, cadre universitare, studenți, dar și oameni de cultură din România.

Administrația Prezidențială a găzduit joi o conferință susținută de părintele Consilier Patriarhal Sorin Șelaru, directorul Reprezentanței Patriarhiei Române pe lângă Uniunea Europeană, evenimentul făcând parte dintr-o serie de manifestări organizate cu prilejul Zilei Europei.

Intitulată „Dialogul Uniunii Europene cu Bisericile și comunitățile religioase din Europa”, conferința s-a bucurat de o participare selectă, reunind numeroși cercetători, cadre universitare, studenți și oameni de cultură.

În deschiderea evenimentului, părintele Alexandru Bodoros, slujitor al Bisericii „Sf. Serghie și Vah” a Palatului Cotroceni, a subliniat: „Dialogul dintre instituțiile europene și cultele religioase nu este doar o necesitate a prezentului, ci și expresia unei identități europene construite de-a lungul a două milenii”.

El a amintit că lăcașul de cult din incinta complexului Palatului Cotroceni a fost demolat de tăvălugul ateist comunist în anul 1984, dar a renăscut, iar astăzi este locul în care foarte mulți credincioși vin să se reculeagă.

„Administrația Prezidențială a României se află într-o situație unică în Europa, funcționând într-un ansamblu construit pe fundația unor vechi edificii monahale, organizat acest ansamblu în jurul unei biserici, o mărturie vie care definește identitatea acestui spațiu”, a mai spus părintele Alexandru Bodoros.