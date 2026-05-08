Anca Alexandrescu dezvăluie planul ascuns al lui Ilie Bolojan din ședința de Guvern: „Este vorba de o ordonanță trenuleț!”

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a lansat acuzații dure la adresa Executivului, susținând că o ordonanță de urgență aflată în discuție ar fi fost promovată ilegal după căderea Guvernului în Parlament.

Ce manevră a încercat să facă Ilie Bolojan pe ultima sută de metri?

„Ca să vă explic, este vorba de o ordonanță trenuleț care, într-adevăr, a fost discutată în ședința de guvern din 4 mai, dinainte de căderea guvernului. În ședința de guvern a fost amendată cu foarte multe amendamente și și-au dat seama că mai au nevoie de un al doilea aviz de la Consiliul Legislativ.

Între timp, guvernul a căzut în Parlament, Consiliul Legislativ a trimis aviz negativ reiese și din documentul pe care vi l-am trimis, iar legea spune foarte clar. Un document repus pe ordinea de zi nu se poate adopta atunci când guvernul este căzut și este interimar.

Este o ilegalitate ce fac. Nu există această rediscutare a unui aviz, mai ales că avizul este negativ tocmai pentru că guvernul a căzut. Deci nu poate fi adoptată o ordonanță de urgență care nu are toate avizele necesare fără avizul Consiliului Legislativ.

Nu există așa ceva, mai ales că textul de astăzi diferă de cel din data de 4 mai. Probabil că va fi contestată la Curtea Constituțională această ordonanță de urgență. Oricum, ea nu poate fi considerată adoptată de actualul guvern exclus și de vechiul guvern nu poate fi considerată adoptată pentru că nu avea avizul de la Consiliul Legislativ, ea suportând modificări fundamentale în momentul în care a fost discutată pe 4 mai.

De-asta s-au și adresat Consiliului Legislativ pentru aviz și avizul evident a venit negativ guvernul nemaifiind, în așa fel încât să poată adopta conform legii 90/2001, se spune foarte clar, un guvern care este picat în urma unei moțiuni de cenzură, guvern interimar, nu se pot adopta ordonanțe de urgență și proiecte de legi.

Este o mizerie pe care încearcă să o facă Ilie Bolojan, astăzi, pentru a rezolva niște probleme, nu știu...o să vedem exact ce conține ordonanța de urgență, nu știu în momentul de față ce conține ea, o să vedem textul ordonanței ca să ne dăm seama exact despre ce este vorba.

Acest text care a fost pe ordinea de zi...are, de fapt 12 noi articole față de textul din 4 mai, deci este exclus să fi fost adoptată în data de 4 mai.”, a declarat Anca Alexandrescu , realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.