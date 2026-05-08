PSD îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan de numiri abuzive în funcții guvernamentale

PSD critică dur seria de numiri făcute de premierul demis Ilie Bolojan și de miniștrii interimari, acuzând instalarea „pe ultima sută de metri” a apropiaților în funcții publice fără concurs, și avertizează că toate numirile vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim şi funcţional.

PSD denunță public, într-un comunicat remis vineri, acțiunile premierului demis Ilie Bolojan și ale unor miniștri interimari, pe care îi acuză că încearcă să își plaseze apropiații în structurile de conducere ale instituțiilor guvernamentale înainte de instalarea unui nou Executiv. Social-democrații avertizează că toate numirile făcute fără concurs și motivate exclusiv de criterii politice sau personale vor fi invalidate imediat ce va fi format un guvern legitim și funcțional.

Potrivit PSD, „așa-zisa reformă a statului” invocată de premierul demis nu poate fi justificată prin numirea unor persoane fără pregătire adecvată - precum șoferi, muzicieni rock sau cofetari - în funcții de prefect, ori prin transferul în structurile guvernamentale al unor apropiați ai lui Ilie Bolojan.

Partidul acuză că aceste numiri intempestive, făcute fără concurs și fără o minimă experiență profesională, scot la iveală „duplicitatea și demagogia” premierului demis. PSD indică drept exemple funcțiile de conducere de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Administrația Națională Apele Române, precum și numirile de prefecți în județele Neamț, Maramureș și Vaslui.

Social-democrații susțin că cea mai gravă culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este menținerea sa și a reprezentanților PNL în funcțiile guvernamentale, deși partidul a anunțat că trece în opoziție, în contextul în care moțiunea de cenzură a fost adoptată cu un număr record de voturi.

PSD reamintește că și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale înainte de a iniția demersul parlamentar pentru schimbarea premierului Ilie Bolojan.







