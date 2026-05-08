Alertă în România după apariția unor „capsule Mounjaro” vândute online. ANMDMR: „Este un produs fals și periculos”

Autoritățile din România avertizează populația asupra apariției unor așa-zise capsule pentru slăbit comercializate online sub denumirea Mounjaro, deși medicamentul original există exclusiv sub formă injectabilă.

Reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România spun că este vorba despre un produs falsificat, iar site-ul care îl promovează folosește în mod fraudulos identitatea unor farmacii și clinici.

Nu există capsule de Mounjaro

Președintele instituției, Răzvan Prisada, a declarat, exclusiv pentru news.ro , că autoritățile au început deja verificările și au notificat mai multe instituții ale statului, inclusiv Poliția, ANCOM și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, pentru identificarea celor care administrează platformele respective.

Potrivit oficialului, în acest moment nu există nicăieri în lume capsule autorizate cu tirzepatidă, substanța activă folosită în Mounjaro . În România, tratamentul este disponibil doar sub formă injectabilă și poate fi eliberat exclusiv prin canale autorizate.

Reprezentanții Eli Lilly România au transmis că orice produs prezentat drept „Mounjaro capsule” sau supliment alimentar nu aparține companiei și poate reprezenta un risc major pentru sănătate. Oficialii companiei avertizează că ingredientele și siguranța acestor produse nu pot fi verificate.

Autoritățile susțin că diferențele mari de preț față de produsul original au ridicat primele suspiciuni privind autenticitatea capsulelor vândute online. În urma investigațiilor interne, specialiștii ANMDMR au concluzionat că atât produsul, cât și site-ul care îl promovează sunt false.

Răzvan Prisada a subliniat că astfel de produse sunt extrem de periculoase deoarece nimeni nu poate garanta conținutul real al capsulelor. În plus, promovarea lor drept suplimente alimentare poate induce în eroare consumatorii și poate evita anumite controale specifice medicamentelor.

La rândul său, medicul diabetolog Andra Balcangiu-Stroescu avertizează că persoanele care cumpără asemenea produse de pe internet nu au nicio garanție privind compoziția sau efectele acestora asupra organismului.

Specialiștii atrag atenția că administrarea unor produse neautorizate pentru slăbit poate provoca reacții adverse severe și poate pune viața pacienților în pericol.