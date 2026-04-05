Fenomenul Mounjaro: tot mai multe femei aleg să slăbească rapid cu un tratament pentru Diabet

Fenomen periculos înainte de nuntă. Tot mai multe mirese apelează la injecții pentru slăbit precum Mounjaro, pentru a pierde rapid kilograme și a arăta perfect în ziua cea mare. Specialiștii avertizează, totuși, că aceste tratamente pot avea riscuri serioase, potrivit Realitatea PLUS.

În India, femeile au început să își injecteze Mounjaro, iar clinicile au început să vândă pachete speciale are includ injecții pentru slăbit, nutriție și antrenamente. În realitate, Mounjaro este un tratament pentru persoanele diabetice, însă efectele sale rapide privind scăderea în greutate sunt din ce în ce mai căutate.

Medicii spun că fenomenul este în creștere accelerată. În India, peste 20% dintre solicitările pentru astfel de tratamente vin de la viitoare mirese. Specialiștii avertizează că aceste tratamente nu sunt pentru scopuri estetice și pot avea riscuri serioase dacă femeile nu țin cont de indicațiile medicale. De asemenea, injecțiile pentru a slăbi pot provoca efecte adverse precum greață, vărsături dar și complicații grave, inclusiv pancreatită sau probleme de vedere.