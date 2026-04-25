Netanyahu a ordonat un atac puternic al armatei israeliene împotriva Hezbollah în Liban, după ce gruparea a încălcat armistițiul

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat sâmbătă Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) să lanseze un atac puternic împotriva țintelor grupării șiite pro-iraniene Hezbollah din Liban, potrivit unui comunicat al biroului său, citat de EFE și Agerpres.

Decizia survine după ce armata israeliană a raportat că două proiectile și o dronă au fost lansate sâmbătă din Liban înspre teritoriul israelian, incident descris drept o „încălcare flagrantă" a armistițiului în vigoare.

Într-un comunicat separat, IDF a anunțat că a atacat infrastructura Hezbollah din sudul Libanului, inclusiv un depozit de arme. „IDF va continua să acționeze decisiv împotriva amenințărilor îndreptate împotriva populației civile israeliene și a soldaților, în conformitate cu directivele Înaltului Comandament", se arată în document.

Armata israeliană i-a avertizat totodată pe locuitorii strămutați din sudul Libanului să nu revină la casele lor din aproximativ 60 de orașe și sate, unde trupele israeliene rămân staționare.

Cel puțin șase persoane au fost ucise și 17 rănite în noile atacuri israeliene asupra localităților din sudul Libanului. Bilanțul total al ofensivei israeliene a ajuns la aproape 2.500 de morți în ultimele șapte săptămâni.