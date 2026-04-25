Jaqueline Cristian, eliminată de Sabalenka la Madrid Open. Sorana Cîrstea joacă duminică cu Coco Gauff

Jaqueline Cristian (locul 33 WTA) a fost eliminată sâmbătă din turul al treilea al turneului Madrid Open (WTA 1000) de liderul mondial Arina Sabalenka (Belarus), scor 6-1, 6-4, după o oră și 24 de minute de joc.

Diferența de valoare dintre cele două jucătoare s-a văzut clar pe teren, belorusa dominând meciul de la un capăt la altul.

Cu toate acestea, prezența în turul al treilea îi aduce Jacquelinei Cristian un premiu de 54.110 de euro și 65 de puncte WTA.

România mai are însă un motiv de optimism la Madrid: Sorana Cîrstea (locul 26 WTA, favorită 25) va evolua duminică, de la ora 12:00 (ora României), în turul al treilea, contra americancei Coco Gauff, numărul 3 mondial.

