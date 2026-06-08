Dan Dungaciu (AUR) desființează noul guvern: „O improvizație de tip Macron”

Sursă: Realitatea.Net

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, lansează un atac la adresa noii configurații politice de la București. Acesta susține că actuala construcție guvernamentală nu reprezintă un succes al sistemului, ci este o simplă improvizație politică născută din panică, incapabilă să răspundă crizelor reale prin care trece țara.

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, consideră că proiectul politic actual încearcă să copieze modelul francez, însă fără sorți de izbândă într-un stat paralizat instituțional.

„Eu cred că tot ce se întâmplă acum este expresia mai degrabă a unei disperări, nu a unui succes. Noi suntem acum într-un moment în care, practic, această construcție guvernamentală este tot o improvizație, pentru că, de fapt, în România de astăzi nu funcționează nimic. Și dacă crede cineva că o asemenea construcție de tip Macron, născută din prăbușire, este menită să clădească un nou partid prezidențial și va aduce vreun scenariu de succes într-o Românie care nu este capabilă să reacționeze la cele mai elementare sau dramatice provocări, se înșală”, afirmă Dungaciu.

„Cum intri într-o instituție, așa ieși”

Liderul AUR îi acuză pe strategii din spatele puterii că au rămas blocați în metode învechite și că folosesc o „semantică de trei parale” pentru a manipula electoratul. În opinia sa, lipsa de reacție a autorităților în momente critice — cum a fost gestionarea incidentelor cu drone din Galați și Constanța — demonstrează eșecul total al actualei garnituri.

„Ăsta este scenariul unei disperări, nu este scenariul unui mare succes al sistemului. Nimic nu funcționează astăzi (...), până la reacția față de dronele din Galați și Constanța. Totul este penibil și dramatic. Cei care gândesc din spate sunt disperați, nu știu să gândească altfel și nu înțeleg lumea în care trăiesc. Au fost învățați să gândească în instituții vreme de zeci de ani. Vorba celebră a lui Kissinger: când intri într-o instituție, cum intri, așa ieși, pentru că nu înveți decât proceduri, numere de telefon sau cărți de vizită. Oamenii aceia cred că pot să rezolve România pe formulele care funcționau acum 10, 15 sau 20 de ani”, a conchis prim-vicepreședintele AUR.