Anca Alexandrescu: „Singurele partide care nu sunt chemate la discuții cu Eugen Tomac sunt SOS și AUR. De ce, domnule Tomac?”

Sursă: Realitatea PLUS

„Păi nu vă spun eu adevărul. Nu unde, cine vă mai spune vouă ceea ce se întâmplă cu adevărat? Ce credeați că vorbește serios domnul Tomac?

Sigur, 100%, este așa cum am spus mai devreme, că Nicușor Dan își dorește o dictatură. Seamănă din ce în ce mai mult cu ce s-a întâmplat în '38. Vă aduceți aminte cu dezbaterea despre manipulare, despre dezinformare.

Acum discursul lui Tomac, care vrea el să pună și miniștri secretari de stat și niște prefecți și prefecți și super-prefecți. Sigur că astea sunt doar la nivel de discuții, căci în spate înțelegerile sunt făcute, nu vă faceți iluzii.

Întrebarea este dacă vor reuși să rupă niște voturi de la USR și de la PNL. Și întrebarea este câtă ipocrizie poate să mai aibă Nicușor Dan. Nu, să nu credeți că este gândirea lui. Este gândirea sistemului. În spate este și Traian Băsescu, care n-a reușit să-și ducă visul la îndeplinire atunci când era președinte și a creat sistemul în România în frunte cu Coldea și cu Kovesi. Dacă vă aduceți aminte, ăștia care sunteți mai bătrâni, sigur, sigur n-ați uitat.

Că a existat ideea unui partid prezidențial și atunci, nu PMF-ul. Era vorba de partidul Albă ca Zăpada. Ideea a fost lansată de un consilier prezidențial, domnul Sebastian Lăzăroiu. N-au reușit atunci, dar încearcă acum. O platformă pentru ca Nicușor Dan să ia și al doilea mandat la prezidențiale.

Nu Nicușor Dan, sistemul care l-a pus președinte. Sunt aceiași oameni și vreau să văd și eu câți din cei care au fost chemați mâine la negocieri vor spune că vor vota acest guvern.

Pentru că singurele partide care nu sunt chemate la discuții cu Eugen Tomac sunt SOS și AUR. De ce, domnule Tomac? Votanții celor de la SOS și de la AUR nu sunt români? Nu sunt cetățeni care au aceleași drepturi ca ceilalți cetățeni ai României? De ce domnii de la POT și de la România unită, cum se numește grupul acesta, și PACE, sunt mai reprezentativi decât cei de la SOS și de la AUR?

A, vreți să faceți un partid prezidențial suveranist? V-au ales tocmai pe dumneavoastră, domnule Tomac, care aveți trei cetățenii, pentru că nu știm dacă ați renunțat la cetățenia ucraineană și cred că ar fi cazul să spuneți public acest lucru.

Și ar mai fi cazul ca, atunci când, dacă prin reducere la absurd, veți ajunge prim-ministru, să ne spuneți dacă veți fi în situația să luați o decizie în care sunt implicate România, Ucraina și Moldova, pentru cine veți alege?

Pentru că în cazul în care sunteți cetățean al tuturor celor trei țări, ați depus un jurământ de credință față de aceste țări. De ce să cred eu că veți alege bine pentru România? Oare faptul că în ultimul an ați fost de trei ori la Washington are legătură cu faptul că se pregătește această platformă de mai multă vreme? Luis Lazarus a povestit aici, în platou, că încă de acum șase luni de zile umblați prin Parlament și căutați parlamentari pentru partidul prezidențial. Chiar v-ați apucat și de slăbit, se vede din fotografii. Acum nu știu ce să zic cu efectele astea adverse ale injecțiilor, nu mă bag, nu mă pricep, nu știu, dar se vede.

E o campanie de imagine că ați fost ales de sistem să faceți partidul lui Nicușor Gheces. De ce spun de e sistem? Păi sunteți crescut de sistem, domnule Tomac. Ați crescut la pulpana lui Traian Băsescu, un adevărat personaj al sistemului. Sunteți fix rezultatul lui. Știți același lucru am spus despre Victor Ponta. De-asta nu mă miră că a plecat de la PSD acum și s-a dus imediat la grupul Uniți pentru România.

Totuși nu vi se pare ciudat că Sebastian Ghiță a vrut în 2016 și a și făcut împreună cu domnul Bogdan Diaconu Partidul România Unită. Acum e grupul Uniți pentru România. Aoleu, și fix așa s-a potrivit să se ducă domnul Ponta și să-i chemați la discuții. Voi chiar credeți că oamenii sunt proști? Voi chiar credeți că o să mai păcăliți pe foarte multă lume?

Eu sunt curioasă ce explicații o să le dați celor pe care i-ați angajat ca și consultanți sau credeți că dacă o să-i plătiți, o să uite că s-au întâlnit cu George Simion și cu AUR și care sunt adevărații suveraniști? Asistăm în aceste zile la falimentul partidelor. Ați anulat și alegerile parlamentare, acum asistăm la falimentul partidelor. Vai, vă aduceți aminte când a vorbit Călin Georgescu în 2024 despre faptul că România nu va mai avea nevoie de partide și că asistăm la falimentul partidelor?

Vă aduceți aminte ce isterie s-a creat cu domnul Georgescu vrea să desfințeze partidele. Păi s-au autodesfințat. Sistemul a reușit și această performanță. Pentru că și-a pus peste tot, la toate partidele, oameni care stau în genunchi. L-am văzut mai devreme, înainte să intrăm în direct pe domnul Ciucu, care vrea el acum să-și facă o, e pus de Bolojan, să facă o postare împotriva lui Tomac. Vă spun la final: întâlnirea dintre Tomac și domnii de la PNL, 80% a vorbit Bolojan, 10% vor fi Motreanu, am și sursele mele, 10% alții.

Însă Bolojan i-a spus direct să-și depună mandatul și să-i spună lui Nicușor Dan să-l pună din nou pe el prim-ministru. Trebuie să fii bolnav de putere să faci așa ceva. Nu, domnule Bolojan, nu veți mai fi prim-ministru. Și zic eu, nici președinte n-o să ajungeți niciodată. Acum, m-am uitat și eu, trebuie să-i dau pe jumătate dreptate lui Ciprian Ciucu, pentru că sunt un om corect și m-am uitat, am început să mă uit pe lista de nume, cei care au fost propuși și cei care au și acceptat, pentru că unii dintre ei au refuzat și am văzut niște nume de doamne care au refuzat, pentru că domnul Nicușor Dan am auzit că își dorește o femeie la Ministerul Sănătății.

Mi-aș dori să fie mai multe femei în guvern, dar înțeleg că în momentul de față sunt în aer, pentru că două doamne deja au refuzat, chiar trei, dacă stau să mă gândesc bine. Nu au nici la Ministerul de Interne soluție, nu au nici la Ministerul de Justiție, deocamdată nu se știe dacă va fi domnul Filatov. Eu v-am zis, e mai simplu, rezolvați, domnule Nicușor Dan. Domnule, desființați Palatul Victoria, fuzionați Palatul Victoria cu Palatul Cotroceni.

Adică de ce să mai plătim două aparate de lucru pentru ce? Când o să fie dictatură. Dictatura sistemului. Nicușor e doar în față, că doar l-am văzut și acum în weekend cum s-a comportat și, adică, e clar că nu mută el, că mută sistemul. O spun și susținătorii lui, recunosc. Cei care l-au votat și acum regretă, că sunt mulți care regretă. Credeți-mă. Dar mi-au picat ochii pe niște nume. De exemplu, m-aș fi bucurat să fie la Energie doamna Corina Popescu, care a fost dată afară de Virgil Popescu. Un profesionist, de altfel. N-a mai fost bună în România, au dat-o afară, că domnul Virgil Popescu era incomodat de ea. Și s-a dus în Moldova să lucreze, că acolo a avut nevoie de ea.

Am văzut că în cărți este domnul Elisei. Între timp am auzit că a fost tăiat de pe listă că au cercetat mai bine și au văzut cine este. Dar vă spun eu cine este domnul Elisei. Domnul Elisei este absolvent de științele comunicării, repet, ministrul la energie. Absolvent de științele comunicării și jurnalism. Sigur, dânsul a lucrat la Energy Holding, la băieții aceia deștepți din energie. Dar foarte interesant este că apoi a lucrat la una dintre cele trei mari companii de pe piață care ne fac nouă ordine în țară de prea mulți ani de zile. Cei de la Deloitte, dar a lucrat în subordinea domnului Răzvan Nicolescu, să știe, cel despre care v-am vorbit, că este în Consiliul de Supraveghere la OMV, cel care îl învață pe Ilie Bolojan cu bateriile la Hidroelectrica.

Și ce credeți, că și domnul ăsta Elisei e și el în Consiliul de Supraveghere la OMV Petrom. Cum ar fi să ajungă ministrul energiei? Vă dați seama, își pune OMV, dar nu asta-i problema. Domnii aceștia... Mă rog, mai e un domn la, cum să spun, și mai ca să fiu corectă, să spun, că e un unul care e pe linie PSD. Un domn, cum îl cheamă, cum îl cheamă... Îmi scapă acum, că au niște nume, n-am auzit în viața el.

Masala, Masala, domnul Masala. Ionuț Laurențiu Masala, așa. Domnul a lucrat în domeniu, adică, mă rog, la CNAIR, de când a terminat facultatea. El a fost adus de domnul Ludovic Orban. Vă e cunoscut? Da. Domnul Ludovic Orban. Apoi, l-a vrut la PSD-iști. S-a făcut liniște. E pe linie PSD, punct. Deci nu este niciun dubiu. Sută la sută. Ca să fie clar. A, stați că e și o doamnă de la PNL. Cu ștate vechi în PNL, a trecut de la PNL la forța dreptei, tot la Ludovic Orban, ce credeți? Doamna Olivia Diana Morar, avocat, fost parlamentar PNL până în 2024, da, da. E propusă la Ministerul Muncii, înțeleg, pe lista scurtă acolo. Voi chiar credeți că vă bateți joc de oameni la infinit, așa?

Vai, unii sunt indignați, sunt supărați, am văzut niște nume pe listă acolo, Doamne, apăr și păzește... Ce să caute oamenii ăia să fie miniștri? Ce... Eu însă sunt curioasă pe cine pune domnul, dacă ajunge, desigur, dar ar trebui să aibă deja, purtător de cuvânt.

Sper să o pună pe doamna Ioana Constantin. Adică nu se poate altfel. Sau doamna Bistriceanu, una din două. Adică aș vrea să se păruiască un pic care să fie purtătoarea de cuvânt la guvern. A, să mi-ar plăcea maxim, mi-ar plăcea. Dânsele foarte apropiate de domnul Tomac, foarte apropiate, da, foarte apropiate. Și de domnul Băsescu, foarte apropiate. Dar, nu ne interesează pe noi chestiile astea.

Mă opresc aici, că mai am multe să vă spun în seara asta, că o să vă arăt și ce le-a făcut Trump ăstora din presa globalistă la un interviu ieri. Mamă, ce mi-a plăcut ce le-a spus. Am avut senzația că vorbește despre România, vă jur, despre anularea alegerilor, despre arestarea oamenilor, despre... Deci a plecat dintr-un interviu. Super tare.

Dar o să vi-l arăt în seara asta și pe chinezul ăla care a făcut multe, foarte multe previziuni, inclusiv faptul că va reveni Donald Trump la conducerea Americii, care spune exact ce spune domnul Georgescu. Asta se va întâmpla în viitor, unul la unul. Fără nicio greșeală. O să vedeți în seara asta că o să vă arăt.”