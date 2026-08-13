Anca Alexandrescu: „România este în beznă la figurat, deocamdată. Sper ca nu și la propriu”

Mi-am propus ca în această perioadă să aduc cât mai multe elemente care să lămurească de ce a ajuns România în această situație.
Mi-am dedicat ultimii 7-8 ani, aproape 8 ani de zile, în a face dezvăluiri despre ce s-a întâmplat cu toată industria României și ce s-a întâmplat cu România în general pornind de la privatizări, modul cum s-au făcut privatizările, cum a dispărut întreaga industrie cum a fost decimată toată capacitatea energetică a României, dar și alte industrii.
În ultimele zile, am constatat că România a ajuns într-o situație îngrozitoare din punct de vedere energetic. Nu a fost o surpriză, pentru că aici, în platoul la "Culisele Statului Paralel", de peste 5 ani de zile Dian Popescu vorbește aproape obsesiv, săptămânal, despre riscul în care va ajunge România. Am ajuns în acest moment.
Ce s-a întâmplat, însă, în acești ani? De ce am ajuns aici? Cine sunt vinovații? Care au fost interesele? Cine a pus la cale această distrugere a sistemului energetic românesc? Foarte puțini se apleacă să spună aceste lucruri. Este în continuare o bătălie politică: cine câștigă mai mult, cine pe cine dă vina, în timpul acesta România este în beznă la figurat, deocamdată. Sper ca nu și la propriu.
Am în această seară un invitat în prima parte a emisiunii, pe care statul paralel l-a blocat pe toate canalele. I-au pus eticheta de "rusofil", de "om al rușilor". Îl cunosc foarte bine, pentru că am colaborat și este unul dintre cei mai buni profesioniști în domeniu. A fost marginalizat, a fost încondeiat și chiar blocat pentru a nu ajunge vreodată într-o poziție în care să poată să ia decizii în favoarea României. A fost la un pas să ajungă ministrul energiei.
După ani de zile în care niște băieți care au ajuns pe la OMV în Consiliul de Administrație de Supraveghere, de fapt se numește, în care i-au blocat accesul și l-au convins pe Victor Ponta să nu-l pună ministrul energiei, ajungând chiar ei în această poziție.
După ani de zile în care a explicat public, cu riscul de a-și face rău, și s-au întâmplat foarte multe lucruri, astăzi este în fața dumneavoastră, aici, la "Culisele Statului Paralel", și va spune tot ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii 36 de ani, începând de la privatizare și până acum.
De ce a ajuns România aici? Cine a orchestrat și ce interese au fost ca România să ajungă în această situație de dependență?