Au scos un utilaj folosit doar iarna și l-au pus în centrul orașului. Metoda inedită prin care Primăria Brașov luptă cu canicula

În plin val de căldură, Primăria Brașov a apelat la o soluție care i-a surprins pe localnici și pe turiști: a scos tunurile de zăpadă de pe pârtii și le-a instalat în zonele pietonale pentru a crea perdele de apă rece.
Măsura a fost pusă în aplicare în centrul orașului, în puncte cu trafic intens, unde temperaturile resimțite sunt mult mai ridicate din cauza asfaltului și a clădirilor încălzite puternic de soare.
De pe pârtie, direct în centrul orașului
Utilajele folosite iarna pentru producerea zăpezii artificiale au fost adaptate temporar pentru a pulveriza particule fine de apă rece. În loc de fulgi, tunurile creează acum un nor de vapori și o perdea de apă care oferă câteva secunde de răcoare celor care trec prin apropiere.
Decizia este una neobișnuită pentru o administrație locală și arată cât de dificil a devenit gestionarea temperaturilor extreme în marile orașe.
Mesajul transmis de Primăria Brașov
Reprezentanții municipalității au explicat public, pe rețelele sociale, de ce au ales această soluție:
„Când temperaturile ating valori ridicate, orice strop de răcoare contează! Pentru a le oferi brașovenilor și turiștilor un moment de răgaz în aceste zile caniculare, Primăria Brașov a amplasat un tun de zăpadă în zona pietonală. De data aceasta, tunul nu produce zăpadă, ci o perdea de apă care îi răcorește pe cei care trec prin apropiere. Chiar și câteva secunde petrecute sub jetul de apă pot face diferența în zilele toride. Dacă treceți prin zonă, opriți-vă pentru un moment de răcoare!”
Reacții pozitive, dar și semne de întrebare
Mulți dintre cei care au trecut prin zona unde a fost instalat tunul au privit inițiativa cu amuzament și curiozitate, iar unii au spus că diferența de temperatură se simte imediat.
Totuși, specialiștii în urbanism și adaptare climatică atrag atenția că astfel de măsuri sunt mai degrabă soluții de moment decât răspunsuri pe termen lung.
O improvizație eficientă pe termen scurt
Perdeaua de apă poate reduce temporar disconfortul termic în zonele pietonale, însă utilizarea unor utilaje mari, cu consum de apă și energie, nu poate înlocui măsuri structurale precum extinderea spațiilor verzi, plantarea de arbori, umbrirea zonelor expuse sau dezvoltarea unor sisteme urbane permanente de răcorire.
Valurile de căldură din această vară au pus presiune pe multe administrații locale din România, iar soluția aleasă la Brașov a devenit una dintre cele mai neobișnuite imagini ale sezonului: tunurile de zăpadă, simbol al iernii pe pârtiile de schi, folosite acum pentru a răcori orașul în mijlocul caniculei.