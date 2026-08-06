Au scos un utilaj folosit doar iarna și l-au pus în centrul orașului. Metoda inedită prin care Primăria Brașov luptă cu canicula

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 22:30

În plin val de căldură, Primăria Brașov a apelat la o soluție care i-a surprins pe localnici și pe turiști: a scos tunurile de zăpadă de pe pârtii și le-a instalat în zonele pietonale pentru a crea perdele de apă rece.

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