Casa Națională de Pensii îi răspunde Curții de Conturi în scandalul celor 2,2 milioane de pensii calculate greșit. Cum stă, de fapt, situația
Casa Națională de Pensii îi răspunde Curții de Conturi
Primele concluzii prezentate în urma verificărilor Curții de Conturi indică mai multe situații în care drepturile de pensie au fost calculate sau plătite eronat de unele case teritoriale de pensii.
Datele din raport au generat informații potrivit cărora peste 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit, însă Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) precizează că această formulare reprezintă o interpretare eronată a documentului.
CNPP explică faptul că auditorii Curții de Conturi au verificat anumite eșantioane, iar rezultatele constatate în aceste eșantioane au fost extrapolate statistic. Prin urmare, instituția subliniază că nu înseamnă că 2,2 milioane de pensii au fost verificate individual și s-a stabilit că sunt greșite.
Casa Națională de Pensii anunță verificări și eventuale corecții
Reprezentanții CNPP susțin că situațiile semnalate în raport vor fi verificate în perioada următoare. În cazul în care vor fi confirmate diferențe față de drepturile cuvenite, acestea vor fi corectate conform prevederilor legale.
Casa Națională de Pensii Publice mai arată că recalcularea pensiilor a reprezentat un proces de amploare, în cadrul căruia pot apărea erori punctuale. Potrivit instituției, existența unor astfel de situații nu înseamnă că toate pensiile sunt calculate greșit.
Raportul cuprinde însă o serie de constatări privind atât supraevaluarea, cât și subevaluarea unor cheltuieli și plăți efectuate de casele teritoriale de pensii.
Milioane de lei, diferențe constatate la pensiile pentru limită de vârstă
Una dintre situațiile identificate se referă la 11.688 de pensii de serviciu. În șapte cazuri, unele case teritoriale de pensii nu au trecut beneficiarii pensiilor de serviciu în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă atunci când au fost îndeplinite condițiile legale sau când a fost solicitat acest lucru.
Raportul estimează, în acest caz, o subevaluare a cheltuielilor și plăților efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat cu 10.571.416 lei. Concomitent, cheltuielile și plățile de la bugetul de stat au fost supraevaluate cu aceeași sumă.
Erori la recalcularea pensiilor în baza Legii 360/2023
Raportul menționează și recalcularea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă în baza articolului 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.
Pentru categoria celor 3.649.175 de pensionari pentru limită de vârstă, auditorii au identificat două tipuri de situații, în câte nouă cazuri. Unele drepturi au fost recalculate prin preluarea unor punctaje anuale mai mari decât cele cuvenite, iar altele prin utilizarea unor punctaje mai mici.
În primul caz, raportul estimează o supraevaluare a cheltuielilor și plăților de 71.105.648 lei, valoarea identificată în eșantion fiind de 2.240 de lei.
În cel de-al doilea caz, este indicată o subevaluare estimată la 230.364.905 lei, cu o valoare de 2.147 de lei în eșantion.
Un alt set de constatări privește drepturile de pensie pentru limită de vârstă calculate înainte de recalcularea efectuată în baza articolului 144 din Legea nr. 360/2023. Pentru cei 3.649.175 de pensionari din această categorie, au fost identificate șapte cazuri, iar suma estimată a subevaluării cheltuielilor și plăților ajunge la 311.745.847 lei. În eșantion, diferența a fost de 1.559 lei. Raportul menționează și o supraevaluare de 2.561 de lei.
Probleme privind stagiile de cotizare și punctele de stabilitate
O altă constatare se referă la stagiile de cotizare realizate în sistemul agricol. Unele case teritoriale de pensii nu au preluat punctajele aferente acestor perioade, ceea ce a dus la supraevaluarea cheltuielilor și plăților de la bugetul asigurărilor sociale de stat cu o sumă estimată la 20.079.030 lei.
În același timp, cheltuielile și plățile efectuate din bugetul de stat au fost subevaluate cu aceeași sumă. Verificarea a vizat categoria celor 3.649.175 de pensionari pentru limită de vârstă și a identificat 13 cazuri, cu o diferență de 6.043 lei în eșantion.
Raportul indică și situații în care stagiul de cotizare contributiv a fost stabilit incorect, influențând acordarea sau neacordarea punctelor de stabilitate utilizate la recalcularea pensiilor.
Pentru cei 3.649.175 de pensionari pentru limită de vârstă au fost identificate 13 cazuri. Suma estimată a supraevaluării cheltuielilor și plăților este de 5.302.780 lei, iar subevaluarea estimată ajunge la 783.784 lei. În eșantion, valoarea menționată este de 4.782 de lei.
Au fost identificate, de asemenea, cinci cazuri în care unele case teritoriale de pensii au acordat simultan pensia pentru limită de vârstă unor salariate care optaseră pentru prelungirea raportului de serviciu până la atingerea vârstei legale de pensionare prevăzute pentru bărbați. Supraevaluarea cheltuielilor și plăților este estimată la 97.700 de lei.
Constatări și în cazul pensiilor de invaliditate
Raportul Curții de Conturi cuprinde mai multe situații referitoare la pensiile de invaliditate de gradele I, II și III.
În perioada ianuarie-august 2024, unele case teritoriale de pensii au menținut în plată drepturi pentru beneficiari care obțineau în același timp venituri din situații pentru care asigurarea era obligatorie, deși drepturile trebuiau suspendate.
Pentru categoria celor 391.433 de pensionari de invaliditate au fost identificate două cazuri. Supraevaluarea estimată a cheltuielilor și plăților este de 243.159 de lei, iar valoarea din eșantion este de 1.299 de lei.
O altă situație vizează menținerea în plată a unor pensii de invaliditate pentru beneficiari care îndeplineau condițiile legale pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă. În această categorie au fost identificate 10 cazuri, cu o sumă estimată de 359.393 de lei și o valoare de 2.653 de lei în eșantion.
Documentul precizează că, la nivelul CNPP, în decembrie 2024 figurau cu cumul 155.948 de pensionari din categoriile LV, INV, AP și UP.
Diferențe apărute după revizuirile medicale
Auditorii au identificat și situații în care beneficiarii de pensii de invaliditate au primit, în urma revizuirii medicale, decizii de încadrare într-un alt grad de invaliditate decât cel pentru care drepturile se aflau în plată.
Pentru cei 391.433 de pensionari de invaliditate au fost identificate nouă cazuri, iar suma estimată a supraevaluării cheltuielilor și plăților este de 130.854 de lei. Valorile menționate pentru cazurile din eșantion sunt de 2.181 și 2.192 de lei.
În ceea ce privește pensiile de invaliditate stabilite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023, raportul indică o subevaluare estimată la 33.188.285 de lei. Cauza menționată este neacordarea unor majorări ale punctajelor medii anuale la nivelul unor case teritoriale de pensii.
Pentru această constatare au fost identificate nouă cazuri din categoria celor 391.433 de pensionari de invaliditate, cu o valoare de 2.345 de lei în eșantion.
Erori la recalcularea pensiilor de invaliditate
Și recalcularea pensiilor de invaliditate a generat mai multe constatări.
Raportul indică o supraevaluare estimată la 2.618.782 de lei, după ce la nivelul unor case teritoriale de pensii a fost luat în calcul un număr de puncte diferit de cel existent înaintea recalculării. Au fost identificate 13 cazuri, iar valoarea din eșantion este de 2.690 de lei.
O altă situație se referă la acordarea unor puncte de stabilitate care nu erau cuvenite, ca urmare a stabilirii eronate a stagiului de cotizare contributiv pentru care se acordă aceste puncte.
În acest caz, pentru cei 391.433 de pensionari de invaliditate au fost identificate nouă cazuri. Supraevaluarea estimată a cheltuielilor și plăților este de 353.007 lei, cu o valoare de 2.078 de lei în eșantion.
Raportul menționează și situația inversă, în care recalcularea a fost făcută prin luarea în considerare a unui număr de puncte mai mic decât cel existent anterior. Pentru 20 de cazuri, subevaluarea estimată ajunge la 22.069.295 de lei, iar valoarea din eșantion este de 3.994 de lei.
Punctajele din sistemul agricol, luate în calcul la pensiile de invaliditate
În cazul unor pensii de invaliditate recalculate în baza Legii nr. 360/2023 au fost identificate și situații în care drepturile nu au fost corelate cu punctajul obținut aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol.
Pentru categoria celor 391.433 de pensionari de invaliditate au fost identificate 13 cazuri. Raportul estimează o supraevaluare a cheltuielilor și plăților efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat de 288.021 lei și, concomitent, o subevaluare a cheltuielilor și plăților de la bugetul de stat cu aceeași sumă. Valoarea indicată în eșantion este de 4.806 lei.
O altă constatare privește stabilirea eronată a stagiului de cotizare contributiv și a stagiului potențial, prin necuprinderea unor perioade eligibile în calculul pensiei de invaliditate.
În această situație au fost identificate trei cazuri din categoria celor 391.433 de pensionari de invaliditate. Suma estimată a subevaluării cheltuielilor și plăților este de 1.317.546 lei, în timp ce valoarea menționată în eșantion este de 9 lei.
Și pensiile anticipate apar în constatările auditorilor
Raportul include și situații privind pensiile anticipate și pensiile anticipate parțiale. Pentru categoria celor 94.947 de beneficiari au fost identificat un caz în care o casă teritorială de pensii a menținut în plată drepturi pentru un beneficiar care obținea simultan venituri din situații pentru care asigurarea era obligatorie, deși plata trebuia suspendată.
Suma estimată a supraevaluării cheltuielilor și plăților este de 290.043 de lei, iar diferența identificată în eșantion este de 2.413 lei.
În alte 12 cazuri, unele drepturi de pensie anticipată și anticipată parțială au fost menținute în plată pentru beneficiari care îndeplineau condițiile legale pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă.
Pentru aceste situații, raportul estimează o subevaluare sau supraevaluare, după caz, a cheltuielilor și plăților de 321.715 lei. Valoarea din eșantion este de 7.964 de lei.
Au fost constatate și trei cazuri de calcul eronat al pensiei anticipate începând cu luna septembrie 2024, după intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Suma estimată a subevaluării cheltuielilor și plăților este de 2.933 de lei, iar valoarea din eșantion este de 1.333 de lei. Categoria analizată a fost cea a 4.954 de pensii anticipate.
Probleme identificate și la pensiile de urmaș
Raportul Curții de Conturi semnalează și situații în care pensia de urmaș a fost acordată unor beneficiari care nu mai îndeplineau condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Într-o primă situație, unii beneficiari au obținut simultan venituri din situații pentru care asigurarea era obligatorie, deși drepturile de pensie trebuiau suspendate. Pentru cele 431.493 de pensii de urmaș, au fost identificate șase cazuri, cu o sumă estimată a supraevaluării de 360.608 lei. Valoarea din eșantion este de 15.199 lei.
A doua situație se referă la urmași care nu au făcut dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ sau care figurau ca exmatriculați în Registrul Educațional Integrat. Au fost identificate două cazuri, cu o supraevaluare estimată la 150.298 de lei și o valoare de 1.813 lei în eșantion.
Tot în cazul pensiilor de urmaș, raportul indică o subevaluare estimată a cheltuielilor și plăților de 17.521 de lei, ca urmare a neactualizării dreptului de pensie al susținătorului decedat și, implicit, a nivelului pensiei de urmaș.
Constatarea vizează opt cazuri din categoria celor 431.493 de pensii de urmaș, iar valoarea din eșantion este de 4.482 de lei. Situația este raportată în legătură cu prevederile articolului 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.
Ce înseamnă, de fapt, cifra de 2,2 milioane de pensii
Casa Națională de Pensii Publice insistă asupra diferenței dintre numărul de pensionari sau drepturi de pensie la care se referă extrapolarea statistică și numărul de dosare verificate efectiv de auditori.
Potrivit precizărilor CNPP, Curtea de Conturi nu a verificat individual peste 2,2 milioane de pensii pentru a stabili că fiecare dintre acestea a fost calculată greșit. Constatările au pornit de la verificarea unor eșantioane, iar rezultatele au fost extrapolate statistic.
CNPP anunță că va verifica situațiile semnalate de raport, iar eventualele diferențe confirmate urmează să fie corectate conform legii.
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