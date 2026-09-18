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Justitie· 2 min citire
Încă patru manifestanți, arestați după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. În total, 55 de persoane au fost audiate
Protest Piața Victoriei/ Inquam Photos / George Călin
Publicat18 sept. 2026, 10:27
Actualizat18 sept. 2026, 10:31
Încă patru manifestanți care au atacat forțele de ordine la protestul fermierilor de marți, din Piața Victoriei, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. O a cincea persoană a fost plasată în arest la domiciliu, măsurile fiind luate în urma unei decizii a Judecătoriei Sectorului 1.
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