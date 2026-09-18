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Justitie· 2 min citire

Încă patru manifestanți, arestați după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. În total, 55 de persoane au fost audiate

Protest Piața Victoriei/ Inquam Photos / George Călin

Protest Piața Victoriei/ Inquam Photos / George Călin

Scris deDana Bărăgan
Publicat18 sept. 2026, 10:27
Actualizat18 sept. 2026, 10:31

Încă patru manifestanți care au atacat forțele de ordine la protestul fermierilor de marți, din Piața Victoriei, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. O a cincea persoană a fost plasată în arest la domiciliu, măsurile fiind luate în urma unei decizii a Judecătoriei Sectorului 1.

Autoritățile încearcă în continuare să identifice persoanele care s-au manifestat violent în timpul protestului fermierilor de marți, 16 septembrie. Până în prezent au fost luate măsuri împotriva a cinci persoane, care au fost arestate preventiv. Alți cinci bărbați au fost plasați în arest la domiciliu.

În total, 55 de persoane au fost duse la poliție pentru audieri și au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale în valoare de 66.800 de lei.

Protestatar reținut, Piața Victoriei, 15 septembrie 2026/ Inquam Photos / George Călin

Printre persoanele plasate în arest la domiciliu se află și Ciprian Pamfile, liderul instigatorilor la violențe.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cercetările efectuate până la acest moment au stabilit că la protestul de marți au fost răniți 10 jandarmi, unii dintre aceștia având nevoie de îngrijiri medicale, și au fost distruse mai multe bunuri, printre care și o autospecială a Jandarmeriei, gardurile de siguranță montate pentru a delimita zona de protest, dar și bunuri aparținând Serviciului de Transport București (STB).



Protestatarii sunt acuzați că au atacat forțele de ordine cu țevi metalice, bâte și diverse alte tipuri de obiecte aruncate asupra acestora, de la borduri și sticle și până la garduri metalice.

În legătură cu violențele din Piața Victoriei a mai fost reținut un protestatar, acesta fiind cercetat separat într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. De asemenea, un alt instigator din grupul lui Pamfile a fost prins în trafic de polițiști având în mașină un pistol.

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