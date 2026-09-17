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Sanatate· 1 min citire

Larisa Blanari și-a prezentat diploma de master. Documentul, în centrul discuțiilor despre concursul de manager al Spitalului Suceava

Larisa Blanari

Larisa Blanari

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 sept. 2026, 13:48

Larisa Blanari, managerul interimar al Spitalului Clinic Județean Suceava, și-a prezentat public diplomele de studii, în contextul concursului pentru ocuparea funcției de manager. Printre documentele prezentate se află și diploma de master în Management Economico-Financiar European.

Larisa Blanari, managerul interimar al Spitalului Clinic Județean Suceava, a prezentat public documentele originale care îi atestă pregătirea academică, în contextul concursului pentru ocuparea funcției de manager al unității medicale. Demersul vine după apariția în mediul online a unor informații potrivit cărora aceasta nu ar deține diploma de master necesară pentru înscriere.

Larisa Blanari a prezentat și diploma de master

În cadrul unei emisiuni, Larisa Blanari a arătat diplomele de studii și a precizat că dosarul depus pentru concurs conține toate documentele solicitate. Printre acestea se află și diploma de master în Management Economico-Financiar European.

„Sunt pregătită din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere al documentelor”, a transmis Larisa Blanari, conform Suceavalive.ro.

Prin prezentarea documentelor, managerul interimar a arătat public că pregătirea sa academică este susținută de acte oficiale și că dosarul pentru concurs include documentele necesare participării.

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