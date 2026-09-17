Larisa Blanari și-a prezentat diploma de master. Documentul, în centrul discuțiilor despre concursul de manager al Spitalului Suceava

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 sept. 2026, 13:48

Larisa Blanari, managerul interimar al Spitalului Clinic Județean Suceava, și-a prezentat public diplomele de studii, în contextul concursului pentru ocuparea funcției de manager. Printre documentele prezentate se află și diploma de master în Management Economico-Financiar European.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre larisa blanarimanager suceava