Advertising
Advertising
Sanatate· 1 min citire
Larisa Blanari și-a prezentat diploma de master. Documentul, în centrul discuțiilor despre concursul de manager al Spitalului Suceava
Larisa Blanari
Larisa Blanari, managerul interimar al Spitalului Clinic Județean Suceava, și-a prezentat public diplomele de studii, în contextul concursului pentru ocuparea funcției de manager. Printre documentele prezentate se află și diploma de master în Management Economico-Financiar European.
Citește și
- 11:44Tratament minim invaziv pentru tromboza venoasă profundă
- 11:02Rogobete, atac la reforma lui Bolojan din Sănătate: „Ați confundat reforma cu tăierea”
- 09:30Simptomele digestive care se accentuează în poziție culcată
- 09:02România, sub 80% la vaccinarea copiilor. Cercetătorii avertizează asupra revenirii bolilor infecțioase
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News