România, sub 80% la vaccinarea copiilor. Cercetătorii avertizează asupra revenirii bolilor infecțioase

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 17 sept. 2026, 09:02

Vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe state europene după pandemia de COVID-19, iar România se numără printre țările cu cele mai evidente scăderi. În 2024, țara noastră s-a situat sub 80% în privința acoperirii vaccinale analizate într-un studiu publicat de The Lancet.

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