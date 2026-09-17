România, sub 80% la vaccinarea copiilor. Cercetătorii avertizează asupra revenirii bolilor infecțioase

Vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe state europene după pandemia de COVID-19, iar România se numără printre țările cu cele mai evidente scăderi. În 2024, țara noastră s-a situat sub 80% în privința acoperirii vaccinale analizate într-un studiu publicat de The Lancet.
După progresele importante înregistrate începând cu anii 1980, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe state europene de la pandemia de COVID-19, iar România se află printre țările în care scăderea este vizibilă. Un studiu publicat joi de The Lancet avertizează asupra riscului reapariției unor boli infecțioase, în condițiile în care vaccinarea copiilor în România a coborât la niveluri care o plasează în urma altor state din Uniunea Europeană.
România, sub 80% în 2024. Luxemburg și Portugalia au depășit pragul de 95%
Pentru această lucrare au fost analizate nivelurile a șapte vaccinuri infantile împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive, hepatitei B, meningitei B, poliomielitei, pneumococului, rujeolei și rubeolei. Cercetarea a urmărit situația din toate cele 27 de state ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, între 1980 și 2024, folosind date de la OMS și UNICEF.
Analiza, publicată în The Lancet Regional Health, descrie o situație complexă. Pe de o parte, Uniunea Europeană a ajuns la rate de vaccinare infantilă „istoric de ridicate” împotriva acestor boli, după o creștere substanțială înregistrată în aproximativ patru decenii, însă evoluția a fost diferită de la o țară la alta. În 2024, Luxemburg și Portugalia au atins o acoperire de cel puțin 95% pentru toate cele șapte vaccinuri analizate, în timp ce România s-a situat sub 80%.
Toate cele șapte vaccinuri analizate au scăzut în România
În ultimii ani s-a conturat însă ceea ce autorii studiului numesc „o deteriorare recentă, îngrijorătoare și generalizată”. Momentul de cotitură coincide cu perioada COVID-19, iar datele arată că 16 state din Uniunea Europeană au înregistrat scăderi ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin patru dintre vaccinurile analizate.
Bulgaria, Cipru, Irlanda, Țările de Jos, România și Suedia se află printre țările în care toate cele șapte vaccinuri studiate au înregistrat scăderi în ultimii ani. În Germania și Spania a fost observat un regres pentru cinci dintre cele șapte vaccinuri infantile, în timp ce Franța și Italia au avut o evoluție mixtă: acoperirea vaccinală a crescut pentru patru vaccinuri și a scăzut pentru alte trei.
Cele mai mari scăderi, la vaccinurile împotriva meningitei B și poliomielitei
Cele mai pronunțate regresuri recente au fost observate în cazul vaccinării infantile împotriva meningitei B și poliomielitei, unde scăderile au fost înregistrate în 20 de țări. Vaccinarea împotriva hepatitei B a fost în regres în 18 state, iar cea împotriva difteriei, tetanosului și poliomielitei a scăzut în 17 țări.
Tendințele sunt relativ mai puțin nefavorabile în cazul vaccinării împotriva rujeolei și rubeolei. Chiar și așa, imaginea generală prezentată de studiu arată că reculul vaccinării nu este limitat la o singură categorie de vaccinuri sau la un număr restrâns de state europene.
Scăderea vaccinării coincide cu perioada COVID-19
Cele mai multe dintre scăderile identificate în vaccinarea infantilă au început între 2019 și 2022, perioadă care coincide cu pandemia de COVID-19. Cercetătorii consideră că această criză sanitară ar fi putut avea un rol în evoluția observată, însă precizează că studiul nu a urmărit să stabilească motivele care au dus la modificarea ratelor de vaccinare.
Autorii insistă asupra „urgenței” de a asigura o acoperire vaccinală ridicată și de durată „pentru a preveni reapariția bolilor infecțioase”. Criza provocată de COVID-19 a produs perturbări în sistemul sanitar și a alimentat neîncrederea și dezinformarea.
Peste 154 de milioane de decese evitate în ultimii 50 de ani
Studiul amintește că, în ultimele cinci decenii, vaccinările au redus povara unor boli precum tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia, rujeola, gripa și difteria. În această perioadă, vaccinarea a contribuit la evitarea a peste 154 de milioane de decese la nivel mondial, în special în rândul copiilor.