Găluște cu prune, ca în copilărie. Secretul unui aluat moale și pufos

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 12:19

Găluștele cu prune, cunoscute și sub numele de gomboți cu prune, sunt un desert tradițional îndrăgit în România și în mai multe regiuni din Europa Centrală. Combinația dintre prunele dulci-acrișoare, aluatul moale și pesmetul rumenit cu zahăr este asociată adesea cu gustul copilăriei și cu bucătăria de acasă.

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