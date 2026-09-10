Găluște cu prune, ca în copilărie. Secretul unui aluat moale și pufos

Găluștele cu prune, cunoscute și sub numele de gomboți cu prune, sunt un desert tradițional îndrăgit în România și în mai multe regiuni din Europa Centrală. Combinația dintre prunele dulci-acrișoare, aluatul moale și pesmetul rumenit cu zahăr este asociată adesea cu gustul copilăriei și cu bucătăria de acasă.
Prepararea lor nu este însă lipsită de provocări. Aluatul poate ieși prea tare, iar găluștele pot deveni dense dacă sunt folosite prea multe făină sau ouă ori dacă sunt fierte necorespunzător. Câteva reguli simple pot face însă diferența, scrie Click.ro.
Ingredientele pentru găluște cu prune
Pentru aproximativ 10-12 găluște sunt necesare 500 de grame de cartofi făinoși, 150-200 de grame de făină, un ou mare, 30 de grame de unt pentru aluat și 50 de grame pentru pesmet, 10-12 prune medii, 150 de grame de pesmet și aproximativ 100 de grame de zahăr.
Se mai pot folosi, după gust, o linguriță de scorțișoară și un plic de zahăr vanilat. Pentru fierbere este nevoie și de un praf de sare.
Unul dintre cele mai importante secrete este alegerea ingredientelor. Cartofii făinoși, potriviți pentru piure, conțin mai mult amidon și contribuie la obținerea unui aluat mai ușor de modelat și mai pufos. Prunele trebuie să fie coapte, dar ferme, pentru a evita eliberarea unei cantități prea mari de apă în timpul fierberii.
Ouăle ajută la legarea aluatului și îi dau elasticitate, însă nu trebuie folosite în exces. Un ou este suficient pentru cantitatea indicată, deoarece prea multe ouă pot face găluștele dense.
Cum se prepară găluștele cu prune
Cartofii se fierb în coajă, apoi se curăță și se pasează bine. După ce s-au răcit puțin, se amestecă cu oul, untul topit, sarea și făina, care se adaugă treptat.
Aluatul trebuie frământat doar cât este necesar pentru omogenizarea ingredientelor. Dacă este lucrat prea mult, glutenul din făină se dezvoltă excesiv, iar găluștele pot deveni mai tari.
Găluște cu prune/ Profimedia
Aluatul se împarte în bucăți mici, care se aplatizează ușor. În mijlocul fiecăreia se pune câte o prună. Dacă se dorește un gust mai dulce, în interiorul fructului se poate adăuga puțin zahăr. Pruna se acoperă complet cu aluat, iar fiecare bucată se modelează sub formă de bilă.
Cât se fierb gomboții cu prune
Găluștele se pun în apă cu sare și se fierb la foc mic. Apa nu trebuie să clocotească violent, deoarece fierberea puternică poate întări exteriorul aluatului, în timp ce interiorul rămâne insuficient fiert.
Gomboții sunt gata când se ridică singuri la suprafața apei. Nu trebuie lăsați prea mult la fiert, deoarece aluatul poate deveni cleios și greu. Dacă sunt multe, este recomandată fierberea lor în mai multe tranșe, pentru a evita lipirea între ele.
După fierbere, găluștele se scurg bine de apă și se trec prin pesmetul rumenit.
Secretul pesmetului crocant
Pentru topping, pesmetul se rumenește lent în unt, la foc mic, amestecând constant. Trebuie să capete o culoare aurie, fără să se ardă. La final se adaugă zahărul, iar pentru un plus de aromă pot fi folosite scorțișoara sau zahărul vanilat.
Pentru un gust mai autentic și o textură mai fină, pesmetul poate fi preparat acasă din pâine uscată mărunțită, dacă există această posibilitate.
Cum se obțin găluște cu prune moi și pufoase
Cantitatea de făină este esențială. Aceasta trebuie adăugată treptat, până când aluatul este suficient de ferm pentru a putea fi modelat fără să se lipească de mâini, dar rămâne moale. Prea multă făină va face găluștele grele și dense.
Un cub mic de unt topit sau o linguriță de ulei adăugată în aluat poate contribui, de asemenea, la menținerea unei texturi mai pufoase.
Materialul recomandă și odihnirea aluatului timp de 15-20 de minute înainte de modelare, pentru ca acesta să devină mai maleabil.
Respectarea acestor pași ajută la obținerea unor găluște cu prune moi, pufoase și aromate, în care aluatul se combină cu fructul dulce-acrișor și cu crusta crocantă de pesmet și zahăr.