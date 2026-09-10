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Somn uriaș, prins în Delta Dunării. Pescarul s‑a luptat zeci de minute cu „monstrul” de 80 de kilograme

Somn urias prins in Delta Dunarii (foto: Claudiu Iulian Iurascu)

Somn urias prins in Delta Dunarii (foto: Claudiu Iulian Iurascu)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 sept. 2026, 10:13
SursăRealitatea.net, FB

„Captură impresionantă în Delta Dunării, pe 9 septembrie 2026. Un pescar a reușit să prindă un somn de circa 2 metri lungime, potrivit propriilor estimări, după ce s‑a luptat mai bine de 20 de minute pentru a‑l aduce lângă barcă. Momentele cruciale ale partidei de pescuit au fost filmate și postate pe rețelele de socializare.

Pescarul Claudiu Iulian Iurașcu a relatat, într-o posatre, cu a areulșit să prindă "la clonc" un somn de aproape 2 metri lungime și aproximativ 80 de kilograme.

Evenimentul, petrecut pe 9 septembrie 2026, a fost descris de pescar drept „un adevărat război de peste 20 de minute”, în care forța și răbdarea au fost decisive.

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Iurașcu, cunoscut pentru performanțele sale în competițiile de pescuit sportiv, a declarat că experiența a fost una „de neuitat”, confirmând reputația sa printre cei mai experimentați pescari români.

Recordul marchează o nouă etapă pentru comunitatea pescarilor din România, care urmăresc constant evoluțiile și tehnicile moderne de pescuit la clonc — o metodă ce combină tradiția cu precizia și răbdarea.

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