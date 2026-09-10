Advertising
Advertising
Timp Liber· 1 min citire
Somn uriaș, prins în Delta Dunării. Pescarul s‑a luptat zeci de minute cu „monstrul” de 80 de kilograme
Somn urias prins in Delta Dunarii (foto: Claudiu Iulian Iurascu)
Publicat10 sept. 2026, 10:13
SursăRealitatea.net, FB
„Captură impresionantă în Delta Dunării, pe 9 septembrie 2026. Un pescar a reușit să prindă un somn de circa 2 metri lungime, potrivit propriilor estimări, după ce s‑a luptat mai bine de 20 de minute pentru a‑l aduce lângă barcă. Momentele cruciale ale partidei de pescuit au fost filmate și postate pe rețelele de socializare.
Citește și
- 07:13Sărbătoare 9 septembrie: Sfinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Cruce neagră în calendar
- 07:35Horoscopul zilei, marți, 8 septembrie 2026. Ce rezervă astrele pentru toate zodiile
- 07:08Sărbătoare mare pe 8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului, primul mare praznic al Anului bisericesc
- 12:22Horoscopul banilor 7-13 septembrie 2026. Cine câștigă și cine pierde
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News