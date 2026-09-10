Somn uriaș, prins în Delta Dunării. Pescarul s‑a luptat zeci de minute cu „monstrul” de 80 de kilograme

Publicat 10 sept. 2026, 10:13 Sursă Realitatea.net, FB

„Captură impresionantă în Delta Dunării, pe 9 septembrie 2026. Un pescar a reușit să prindă un somn de circa 2 metri lungime, potrivit propriilor estimări, după ce s‑a luptat mai bine de 20 de minute pentru a‑l aduce lângă barcă. Momentele cruciale ale partidei de pescuit au fost filmate și postate pe rețelele de socializare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre somnpescuitmonstru