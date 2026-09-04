„Plătește sau nu mai veni!”. Cum a ajuns un turist să fie stors de 10.000 de euro, pentru o vacanță de 900 €

Un turist care a rezervat trei camere la un hotel din Luxor, Egipt, plătind 900 de euro, s-a trezit că unitatea de cazare îi cere 10.000 de euro pentru aceeași ofertă. Majorarea spectaculoasă de tarif a fost impusă sub amenințarea anulării rezervării, lăsându-l pe bărbat fără opțiunea de a-și efectua vacanța în condițiile inițiale.
Pasiunea pentru fenomene astronomice rare se transformă într-un adevărat coșmar financiar pentru mii de turiști. Un fenomen speculativ tot mai extins afectează persoanele care își rezervă din timp cazări în regiunile aflate pe traseul eclipsei totale de Soare din 2 august 2027. Hotelierii din destinații populare precum Egipt sau Spania recurg la anulări abuzive sau la majorări exorbitante de tarife pentru a-și re-vinde camerele la prețuri de speculă.
Cazul turistului polonez: De la 900 € la o notă de plată de 10.000 € pentru trei nopți în Luxor
Un caz reprezentativ este cel al unui turist polonez care a rezervat din timp trei camere pentru o vacanță în Luxor, Egipt, plătind aproximativ 895 de euro pentru o ședere de trei nopți. La scurt timp, conducerea unității de cazare l-a somat să achite un tarif ajustat la realitatea pieței: peste 1.100 de euro pe noapte pentru fiecare cameră, ridicând nota finală la aproximativ 10.000 de euro.
Refuzul turistului de a plăti diferența a fost urmat de amenințări privind anularea rezervării sub pretextul unor "lucrări de renovare". Situația s-a deblocat abia în urma intervenției presei internaționale pe lângă platforma de rezervări Booking.com, care a obligat unitatea hotelieră să își onoreze contractul inițial.
Anulări abuzive în Spania și Tunisia: „Eclipsa din 2027” a explodat prețurile la cazare
Mărturiile adunate pe forumurile de călătorii confirmă o practică generalizată în zonele ideale pentru observarea eclipsei. Fenomenul astronomic va oferi cea mai lungă durată de obscuritate totală din acest secol — peste 6 minute în regiuni precum Luxor — ceea ce a generat o cerere uriașă de cazare cu mai bine de doi ani înainte de eveniment.
Turiștii raportat situații similare în Spania și Tunisia, unde proprietarii anulează rezervările făcute ieftin pentru a reintroduce spațiile la tarife astronomice. În anumite zone de pe coasta spaniolă, vilele de vacanță au ajuns să fie listate la prețuri ce depășesc 33.000 de euro pentru o singură noapte de cazare.
Ce drepturi au turiștii în cazul majorării unilaterale a prețului vacanței
Modul în care este protejat un călător depinde direct de tipul de serviciu achiziționat:
Pachete turistice complete: Legislația protecției consumatorilor interzice majorările de preț dacă acestea nu sunt prevăzute clar în contract. Chiar și în prezența unei clauze, scumpirile pot fi aplicate doar din motive obiective (cum ar fi modificarea taxelor sau a prețului carburantului) și trebuie notificate cu cel puțin 20 de zile înainte de plecare.
Pragul de 8%: În cazul pachetelor turistice, dacă majorarea depășește 8% din valoarea inițială, clientul are dreptul legal de a rezilia contractul și de a primi rambursarea integrală a sumelor achitate.
Cazări individuale: În cazul rezervărilor simple făcute prin platforme online, drepturile depind strict de termenii contractuali ai unității și de politica de protecție a platformei intermediare. În situațiile în care anularea are loc din vina proprietarului, unele platforme acceptă să acopere diferența de tarif pentru realocarea la un alt hotel.
Planificarea din timp rămâne esențială pentru observarea eclipsei din 2027, însă experții recomandă utilizarea platformelor care oferă garanții solide pentru rezervări și verificarea atentă a clauzelor de anulare.