Orașul izolat de restul lumii: 45 de zile fără soare și acces restricționat pentru străini

În nordul extrem al Rusiei se află un oraș care pare să aparțină unei alte lumi. Norilsk, construit dincolo de Cercul Polar, este unul dintre cele mai izolate și dificile locuri urbane de pe planetă. Nu există o șosea care să îl lege de restul rețelei rutiere a țării, iernile sunt extrem de aspre, iar în timpul nopții polare soarele nu apare pe cer timp de aproximativ 45 de zile.
În plus, accesul în oraș este supus unor restricții speciale, iar cetățenii străini au nevoie de aprobare din partea autorităților pentru a-l putea vizita, potrivit informațiilor publicate de Blic.
Norilsk, orașul aflat în inima Siberiei
Norilsk se află în regiunea Krasnoiarsk, în nordul Siberiei, la aproximativ 2.400 de kilometri de Polul Nord și la aproape 3.000 de kilometri de Moscova. Cu o populație de aproximativ 176.000 de persoane, localitatea este una dintre cele mai mari așezări urbane situate în interiorul Cercului Polar.
Orașul a fost ridicat într-un teritoriu dominat de permafrost, iar dezvoltarea sa este strâns legată de resursele minerale importante aflate în subsol.
Sub terenul înghețat din regiune se găsesc cantități importante de nichel, cupru și paladiu, resurse care au transformat Norilsk într-unul dintre cele mai importante centre miniere și metalurgice din Rusia.
O istorie legată de Gulag și de munca forțată
Dezvoltarea industrială a Norilskului a început în perioada sovietică. În 1935, autoritățile au demarat construirea unui vast complex minier și metalurgic.
Istoria orașului este însă marcată și de una dintre cele mai întunecate perioade ale Uniunii Sovietice. În această zonă a funcționat Norillag, parte a sistemului Gulag, unde prizonierii erau utilizați ca forță de muncă pentru exploatările miniere și pentru ridicarea infrastructurii.
Sute de mii de deținuți au trecut, de-a lungul anilor, prin lagărele din regiune. Aceștia au fost nevoiți să muncească în condiții arctice extrem de dure, confruntându-se cu frigul, foametea, bolile și epuizarea. Numeroși oameni și-au pierdut viața.
Lagărele au fost închise în anii 1950, însă activitatea minieră și metalurgică a continuat să reprezinte principala bază economică a orașului.
Norilsk, unul dintre cele mai poluate orașe industriale
Prosperitatea economică generată de industrie a venit cu un cost major pentru mediul înconjurător. Norilsk este cunoscut de decenii drept unul dintre marile centre industriale afectate de poluare.
Activitatea uzinelor a dus la emisii importante de dioxid de sulf și alte substanțe rezultate în urma proceselor industriale. În timp, poluarea și ploile acide au afectat grav vegetația din zonele aflate în apropierea orașului.
Peisajul din jurul marilor instalații industriale a fost puternic degradat, existând suprafețe întinse în care vegetația a dispărut aproape complet.
Catastrofa ecologică din 2020
Norilsk a revenit în atenția internațională în anul 2020, după un grav accident industrial. Un rezervor al unei centrale termice s-a fisurat, iar o cantitate foarte mare de motorină s-a scurs în mediul înconjurător.
Combustibilul a ajuns pe suprafețe întinse și a contaminat solul și cursurile de apă din regiune, incidentul fiind considerat unul dintre cele mai grave dezastre ecologice recente din Rusia.
45 de zile în care soarele nu răsare
Condițiile de trai din Norilsk sunt dificile nu doar din cauza industriei și a izolării. Poziționarea orașului în apropierea Polului Nord produce fenomene naturale neobișnuite pentru majoritatea oamenilor.
În timpul iernii are loc noaptea polară, perioadă în care soarele nu răsare timp de aproximativ 45 de zile. Locuitorii trebuie astfel să își desfășoare activitățile cotidiene în condiții de întuneric prelungit.
Iernile sunt extrem de lungi, iar temperaturile pot coborî frecvent la aproximativ minus 30 de grade Celsius sau chiar mai jos. La acestea se adaugă ninsorile abundente și vânturile puternice.
Vara, situația se schimbă radical. Norilsk intră în perioada cunoscută drept soarele de la miezul nopții, când lumina naturală poate fi prezentă aproape permanent timp de mai multe săptămâni.
Orașul fără șosea către restul Rusiei
Una dintre cele mai neobișnuite caracteristici ale Norilskului este izolarea sa. Orașul nu este conectat printr-un drum rutier de principala rețea de șosele a Rusiei.
Pentru cei mai mulți călători, avionul reprezintă principala modalitate de a ajunge în Norilsk. O altă rută importantă este cea fluvială, prin portul Dudinka, situat pe fluviul Enisei.
Această situație face ca deplasarea către alte orașe rusești să fie foarte diferită de ceea ce se întâmplă în restul țării. Un locuitor nu poate pur și simplu să pornească la drum cu mașina către Moscova, deoarece nu există o șosea care să lege direct Norilskul de rețeaua rutieră națională.
De ce nu pot străinii să viziteze liber Norilsk
Izolarea orașului nu este doar una geografică. Norilsk se află într-o zonă cu regim special de acces, ceea ce înseamnă că vizitarea localității este mai complicată pentru cetățenii străini.
Un turist din afara Rusiei nu poate ajunge aici pur și simplu cumpărând un bilet de avion. Pentru acces este necesară o autorizație specială emisă de autoritățile ruse.
Restricțiile, condițiile climatice și distanța foarte mare față de marile centre urbane fac din Norilsk una dintre cele mai greu accesibile localități importante din lume.
Cum arată viața într-unul dintre cele mai izolate orașe
În ciuda tuturor acestor dificultăți, Norilsk continuă să fie locuit și să funcționeze ca un important centru industrial.
Blocurile masive, arhitectura specifică perioadei sovietice, instalațiile industriale de dimensiuni impresionante, tundra și peisajele acoperite de zăpadă creează o imagine care poate părea aproape ireală.
Pentru locuitorii săi, însă, acestea reprezintă viața de zi cu zi. Norilsk este un oraș construit într-unul dintre cele mai ostile medii naturale de pe Pământ, unde frigul extrem, izolarea, întunericul prelungit și activitatea industrială au modelat existența unei întregi comunități.