Orașul izolat de restul lumii: 45 de zile fără soare și acces restricționat pentru străini

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 23:25

În nordul extrem al Rusiei se află un oraș care pare să aparțină unei alte lumi. Norilsk, construit dincolo de Cercul Polar, este unul dintre cele mai izolate și dificile locuri urbane de pe planetă. Nu există o șosea care să îl lege de restul rețelei rutiere a țării, iernile sunt extrem de aspre, iar în timpul nopții polare soarele nu apare pe cer timp de aproximativ 45 de zile.

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