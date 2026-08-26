Ucraina a atacat din nou Wildberries. Un centru logistic din Tambov, cuprins de flăcări: imagini apocaliptice VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 aug. 2026, 07:28

Forțele ucrainene au reluat atacurile asupra Wildberries - cel mai mare retailer online din Rusia - după câteva zile în care au vizat instalațiile principalului său concurent, Ozon. Un centru logistic al companiei din regiunea Tambov a fost lovit miercuri, provocând un incendiu de amploare, potrivit informațiilor transmise de canale de monitorizare și autoritățile ruse.

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