Ucraina a atacat din nou Wildberries. Un centru logistic din Tambov, cuprins de flăcări: imagini apocaliptice VIDEO

Forțele ucrainene au reluat atacurile asupra Wildberries - cel mai mare retailer online din Rusia - după câteva zile în care au vizat instalațiile principalului său concurent, Ozon. Un centru logistic al companiei din regiunea Tambov a fost lovit miercuri, provocând un incendiu de amploare, potrivit informațiilor transmise de canale de monitorizare și autoritățile ruse.
Centru logistic Wildberries din Kotovsk, lovit în timpul unui atac cu drone
Un centru logistic al Wildberries din orașul Kotovsk, regiunea Tambov, a fost lovit de forțele ucrainene, provocând un incendiu la fața locului, potrivit canalului de monitorizare Exilenova Plus.
Informația a fost ulterior confirmată de guvernatorul regiunii Tambov, Evgheni Pervîșov, care a precizat că instalația Wildberries a fost lovită în timpul „unui atac masiv cu drone” asupra regiunii. Potrivit acestuia, incendiul izbucnit la fața locului s-a extins pe o suprafață de peste 100.000 de metri pătrați. În timpul atacului, un angajat al Wildberries a fost rănit, a mai declarat guvernatorul.
La momentul publicării acestei știri, informațiile nu au putut fi verificate independent de publicația Kyiv Independent.
Ucraina a mai atacat Wildberries în luna august
Ultimul atac ucrainean asupra e Wildberries a avut loc pe 16 august, când cel mai mare centru logistic al companiei a fost lovit în cadrul unui atac de amploare asupra regiunii Moscovei, potrivit Statului Major General ucrainean.
Ucraina lansează în mod regulat atacuri asupra unor ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei, în încercarea de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul. În ultimele zile, forțele ucrainene au vizat și instalațiile Ozon, principalul concurent al Wildberries.
Explozie și incendiu în regiunea Luhansk ocupată
Pe lângă atacul din regiunea Tambov, forțele ucrainene au lovit miercuri și ținte din regiunea Luhansk ocupată de Rusia. Potrivit Exilenova Plus, în zonă a avut loc o explozie puternică, urmată de un incendiu.
Între timp, în Crimeea, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă și restabilită în mod repetat, timp de aproximativ o oră, în districtul Bahcisarai și în orașul Simferopol, în seara zilei de 25 august, pe fondul atacurilor ucrainene.
Informația a fost relatată de canalul Telegram pro-ucrainean „Crimean Wind”.