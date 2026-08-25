Scandal uriaș în jurul lui Zelenski. O apropiată a președintelui a fost arestată preventiv

O nouă anchetă de corupție pune presiune pe administrația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Irina Mudra, fostă șefă adjunctă a biroului prezidențial, a fost arestată preventiv pentru 60 de zile într-un dosar de spălare de bani, au anunțat marți procurorii, potrivit dpa.
Decizia instanței vine la scurt timp după ce Zelenski a demis-o pe Mudra din funcție, în contextul apariției unor acuzații care o vizează pe aceasta și un fost parlamentar. Ancheta se referă la o presupusă schemă prin care ar fi fost spălate milioane de dolari.
Irina Mudra, 60 de zile în arest preventiv
Irina Mudra a fost scoasă încătușată din sala de judecată, imaginile fiind difuzate marți de presa ucraineană. Instanța a decis plasarea sa în arest preventiv pentru 60 de zile, în cadrul anchetei derulate de autoritățile anticorupție.
Parchetul anticorupție din Ucraina a stabilit însă și posibilitatea eliberării pe cauțiune. Suma a fost fixată la aproximativ 455.000 de dolari.
Mudra ar fi declarat presei locale că nu dispune de banii necesari pentru achitarea cauțiunii și că intenționează să le ceară ajutorul prietenilor pentru a strânge suma.
În cazul în care cauțiunea va fi plătită, fostei oficiale îi vor fi impuse mai multe restricții. Aceasta nu va putea părăsi regiunea Kiev și nu va avea voie să ia legătura cu martorii sau victimele din dosar.
Ancheta vizează milioane de dolari
Dosarul în care este cercetată Irina Mudra implică mai multe persoane și are în centrul său o presupusă operațiune de spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi spălat aproximativ 3,3 milioane de dolari. Banii ar fi fost utilizați pentru finanțarea eliberării pe cauțiune a fostului ministru ucrainean al energiei German Galușcenko.
Galușcenko se confruntă, la rândul său, cu acuzații separate de corupție. Ancheta în cazul său este distinctă de dosarul în care este vizată Mudra, însă procurorii susțin că banii obținuți prin presupusa schemă de spălare ar fi fost destinați tocmai finanțării cauțiunii fostului ministru.
Zelenski a demis-o săptămâna trecută
Irina Mudra a ocupat funcția de șef adjunct al biroului președintelui Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a decis să o demită săptămâna trecută, după apariția acuzațiilor care o vizează în ancheta de corupție.
Cazul a ajuns astfel să atingă direct administrația prezidențială ucraineană, într-un moment în care autoritățile de la Kiev încearcă să demonstreze că lupta împotriva corupției reprezintă o prioritate.
Administrația Zelenski a fost deja supusă unei atenții sporite din partea autorităților anticorupție din Ucraina. Această perioadă de presiune a dus inclusiv la demiterea fostului șef al biroului prezidențial, Andrii Iermak.
Promisiuni privind lupta împotriva corupției
După schimbările produse în administrația prezidențială, Volodimir Zelenski a transmis asigurări, în special în relația cu Uniunea Europeană, că Ucraina va continua lupta împotriva corupției.
Ancheta în care este implicată Irina Mudra apare însă într-un moment sensibil pentru Kiev. Ucraina solicită aderarea la Uniunea Europeană, iar combaterea corupției și consolidarea instituțiilor reprezintă teme importante în procesul de integrare europeană.
În ciuda reformelor adoptate în ultimii ani, Ucraina este considerată una dintre cele mai corupte țări din Europa. Noul dosar readuce în atenție tocmai problema integrității instituțiilor și a persoanelor aflate în apropierea conducerii statului.
Fosta consilieră riscă restricții suplimentare
În cazul în care Irina Mudra nu va putea achita cauțiunea de aproximativ 455.000 de dolari, aceasta va rămâne în arest preventiv pentru perioada stabilită de instanță.
Dacă suma va fi plătită, ea va putea fi eliberată, însă cu restricții privind deplasarea și comunicarea cu persoanele implicate în dosar. Fosta oficială nu va putea părăsi regiunea Kiev și nu va putea discuta cu martorii sau victimele anchetei.
Dosarul se află în desfășurare, iar acuzațiile formulate de procurori fac parte din procedura penală. Plasarea în arest preventiv și stabilirea unei cauțiuni nu reprezintă o condamnare.