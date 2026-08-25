Scandal uriaș în jurul lui Zelenski. O apropiată a președintelui a fost arestată preventiv

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 aug. 2026, 22:04

O nouă anchetă de corupție pune presiune pe administrația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Irina Mudra, fostă șefă adjunctă a biroului prezidențial, a fost arestată preventiv pentru 60 de zile într-un dosar de spălare de bani, au anunțat marți procurorii, potrivit dpa.

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