Zelenski a confirmat: primele interceptoare Patriot au ajuns în Ucraina, chiar când Trump pare să dea înapoi

Ucraina a primit recent un număr mic de interceptoare Patriot de fabricație americană, capabile să doboare rachete balistice rusești, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
De asemenea, Ucraina a primit confirmarea viitoarelor livrări ale sistemului francez de rachete sol-aer Crotale, a declarat președintele, citat de postul de televiziune Suspilne. Zelenski nu a precizat câte unități au sosit și nici cine le-a furnizat.
SUA promit rachete Patriot lunare, dar în număr insuficient
În urmă cu două săptămâni, Volodimir Zelenski anunțase că SUA vor furniza lunar rachete pentru sistemele Patriot către Ucraina, însă numărul acestora nu este suficient pentru nevoile apărării aeriene ucrainene. Președintele ucrainean nu a menționat câte rachete ar urma să primească Ucraina în fiecare lună și nici dacă este vorba despre un nou acord cu SUA sau despre unul încheiat anterior, care va rămâne în vigoare.
Administrația Biden a refuzat licențele de producție, fără explicații
Ucraina cerea licențe pentru producția rachetelor Patriot încă de acum doi ani, însă administrația Biden a refuzat fără explicații. Oficialii ucraineni au declarat că, dacă administrația americană precedentă ar fi aprobat propunerea, Ucraina ar putea produce deja rachetele-interceptor necesare pentru a-și apăra orașele de atacurile balistice tot mai intense ale Rusiei.
„Am încercat să facem asta și am sugerat diverse variante, dar ni s-a spus pur și simplu «nu», fără nicio explicație”, a declarat un oficial ucrainean familiarizat cu discuțiile.
Aproape doi ani mai târziu, Ucraina a revenit exact la aceeași solicitare, doar că acum în circumstanțe mult mai dificile.
Atacul din 1 august, dovada penuriei critice de interceptoare
Rusia și-a intensificat dramatic atacurile cu rachete asupra Kievului și a altor orașe, în timp ce Ucraina se confruntă cu o penurie critică de rachete-interceptor Patriot.
Urgența a fost pe deplin vizibilă în timpul atacului rusesc din 1 august. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Moscova a lansat 35 de rachete, dintre care 27 balistice. Cele mai multe au vizat Kievul. Ucraina a interceptat doar două dintre ele.
Trump ar fi dat înapoi de la aprobarea licențelor
Noul demers pentru obținerea licențelor de producție a venit chiar în momentul în care Trump părea să dea înapoi de la semnalele anterioare, potrivit cărora le-ar putea aproba.