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Economie· 1 min citire

Scenariile pentru pensiile românilor: majorări între 7% și 10%

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 18:20
Actualizat18 aug. 2026, 18:22
SursăRealitatea PLUS

Pensionarii ar putea primi în ianuarie prima majorare după doi ani de venituri înghețate. Se fac deja calcule la Ministerul de Finanțe, iar unul dintre scenarii prevede o indexare cuprinsă între 7 și 10%. Creșterea nu va acoperi însă scumpirile din ultimii doi ani, iar veniturile vor rămâne sub valoarea coșului de consum.

Cu cât cresc pensiile de la anul?

Scenariu - indexare cu 7%

Pensia minimă – 1.281 de lei - 89,67 lei – pensie finală – 1.371 lei

Pensie 2.000 de lei - 140 lei – pensie finală 2.140 lei

Pensie 3.500 de lei - 245 lei – pensie finală 3.745 lei

Scenariu - indexare cu 10%

Pensia minimă – 1.281 de lei - 128 lei – pensie finală 1.409 lei

Pensie 2.000 de lei - 200 lei – pensie finală 2.200 lei

Pensie 3.500 de lei - 350 lei – pensie finală 3.850 lei

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