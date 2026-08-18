Scenariile pentru pensiile românilor: majorări între 7% și 10%

Publicat 18 aug. 2026, 18:20 Actualizat 18 aug. 2026, 18:22 Sursă Realitatea PLUS

Pensionarii ar putea primi în ianuarie prima majorare după doi ani de venituri înghețate. Se fac deja calcule la Ministerul de Finanțe, iar unul dintre scenarii prevede o indexare cuprinsă între 7 și 10%. Creșterea nu va acoperi însă scumpirile din ultimii doi ani, iar veniturile vor rămâne sub valoarea coșului de consum.

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