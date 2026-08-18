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Economie· 1 min citire
Scenariile pentru pensiile românilor: majorări între 7% și 10%
Publicat18 aug. 2026, 18:20
Actualizat18 aug. 2026, 18:22
SursăRealitatea PLUS
Pensionarii ar putea primi în ianuarie prima majorare după doi ani de venituri înghețate. Se fac deja calcule la Ministerul de Finanțe, iar unul dintre scenarii prevede o indexare cuprinsă între 7 și 10%. Creșterea nu va acoperi însă scumpirile din ultimii doi ani, iar veniturile vor rămâne sub valoarea coșului de consum.
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