Șoferii români, loviți de scumpirea RCA. De ce plătesc cu 15% mai mult?

Șoferii primesc încă o lovitură. După prețurile uriașe de la pompă, acum românii vor plăti mai mult și pentru polițele de asigurare! Sumele achitate de către conducătorii auto către asigurători au crecut cu 15%, potrivit unei analize Realitatea Plus.
În prima jumătate a anului, românii au plătit peste 14 miliarde de lei pentru asigurări, cu 15% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Aproape 6 miliarde de lei au mers doar către polițele RCA.
Pentru șoferi, vestea este una proastă: asigurarea obligatorie s-a scumpit. O poliță RCA costă, în medie, peste 2.000 de lei, cu aproape 360 de lei mai mult decât în urmă cu un an, potrivit Realitatea Plus.
Creșterea nu vine dintr-un număr mai mare de polițe încheiate, ci, în principal, din majorarea prețurilor. Asigurătorii explică scumpirile prin creșterea costurilor cu daunele: reparațiile, piesele auto și manopera din service-uri sunt tot mai scumpe.
Potrivit asigurătorilor, banii încasați din polițele RCA nu mai acoperă integral aceste cheltuieli. În acest context, șoferii ajung să plătească mai mult, iar prețurile polițelor rămân sub o presiune ridicată.