Banca Națională a României a publicat miercuri, 18 noiembrie 2026, noile cotații valutare. Leul s-a apreciat în raport cu euro și francul elvețian, în timp ce dolarul american a înregistrat o creștere. Cea mai importantă mișcare a zilei s-a înregistrat pe piața aurului: gramul de metal prețios a pierdut peste 13 lei față de ședința precedentă, echivalentul unei scăderi de aproximativ 2,23%.
Curs valutar BNR, 18 noiembrie 2026
Potrivit cursului de referință publicat de BNR, un euro a fost cotat miercuri la 5,3459 lei, în scădere cu 0,0026 lei față de valoarea din ziua bancară precedentă, când moneda europeană valora 5,3485 lei.
Francul elvețian a coborât la 5,7872 lei, de la 5,7981 lei, ceea ce înseamnă o depreciere de 0,0109 lei. În schimb, dolarul american a crescut cu 0,0060 lei și a ajuns la 4,8725 lei.
Lira sterlină a înregistrat, la rândul său, o creștere ușoară, până la 6,4192 lei, față de 6,4173 lei în ședința precedentă.
Aurul se ieftinește cu peste 13 lei pe gram
Cea mai abruptă scădere a zilei a fost înregistrată la gramul de aur. BNR a anunțat o cotație de 590,3388 lei, comparativ cu 603,7755 lei în ședința precedentă.
Diferența este de 13,4367 lei pentru un gram, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 2,23%. Evoluția vine după ce, în ziua anterioară, prețul gramului de aur coborâse deja ușor.
Ce înseamnă evoluția cursului pentru români
Scăderea euro și a francului elvețian în raport cu leul înseamnă că, la cursul oficial, este nevoie de ceva mai puțini lei pentru a cumpăra aceste valute decât în ședința precedentă. Evoluția poate fi relevantă pentru persoanele care au plăți în euro sau franci, precum și pentru cei care urmăresc ratele și obligațiile financiare exprimate în valută.
Pe de altă parte, aprecierea dolarului înseamnă o creștere a valorii acestuia în raport cu moneda națională. Pentru cei care cumpără produse sau servicii evaluate în dolari, diferențele de curs pot influența costurile.