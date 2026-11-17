Inteligența artificială ar putea deveni una dintre cele mai mari amenințări la adresa stabilității economice mondiale, avertizează șefa Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva. Potrivit acesteia, economia globală a ajuns să depindă într-o măsură îngrijorătoare de investițiile masive în acest sector, iar o scădere bruscă a încrederii investitorilor ar putea declanșa probleme financiare grave. Oficialul atrage atenția și asupra riscurilor cibernetice, care cresc odată cu dezvoltarea accelerată a noilor tehnologii, a anunțat Realitatea PLUS.
Șefa FMI avertizează: Economia mondială depinde prea mult de inteligența artificială
Kristalina Georgieva, directoarea generală a Fondului Monetar Internațional, a lansat un avertisment privind vulnerabilitatea economiei mondiale în fața unei eventuale crize a investițiilor în inteligența artificială. Într-un interviu acordat CNBC, în marja summitului Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, desfășurat în Filipine, oficialul a explicat că dezvoltarea acestui sector a devenit unul dintre principalele motoare ale creșterii economice. Tocmai această dependență ridicată poate reprezenta însă un pericol, în condițiile în care o eventuală prăbușire a încrederii investitorilor ar putea provoca dezechilibre pe piețele financiare.
Avertismentul vine într-un moment în care marile companii tehnologice investesc sume uriașe în dezvoltarea inteligenței artificiale, de la construirea centrelor de date până la achiziționarea procesoarelor și extinderea infrastructurii necesare funcționării noilor sisteme. Aceste cheltuieli susțin în prezent activitatea economică, însă șefa FMI atrage atenția că o parte importantă a creșterii mondiale este concentrată într-un singur sector, ceea ce poate amplifica efectele unei eventuale scăderi a investițiilor.
Peste 1.000 de miliarde de dolari, investiți prin mecanisme financiare care pot amplifica riscurile
Una dintre principalele îngrijorări ale Fondului Monetar Internațional este extinderea finanțărilor circulare în industria inteligenței artificiale. Acest mecanism presupune că o companie investește într-o altă firmă din sectorul tehnologic, iar o parte dintre bani revin ulterior către investitor prin achiziții de echipamente, servicii sau infrastructură. Potrivit estimărilor prezentate de Kristalina Georgieva, valoarea acestor operațiuni a depășit 1.000 de miliarde de dolari, iar aproximativ două treimi din sumă sunt finanțate prin împrumuturi.
O asemenea interdependență poate deveni periculoasă dacă una dintre companiile implicate întâmpină dificultăți financiare sau dacă investițiile nu produc rezultatele așteptate. Problemele s-ar putea transmite rapid către alte firme, afectând piețele bursiere și încrederea investitorilor. Georgieva a subliniat că este necesară monitorizarea atentă a acestor legături financiare, în special a concentrării investițiilor în jurul unui număr redus de companii. În opinia sa, entuziasmul pentru inteligența artificială a creat așteptări care, în unele cazuri, depășesc rezultatele economice demonstrate până acum de tehnologie.
Riscurile cibernetice, o altă amenințare pentru stabilitatea financiară
Pe lângă dependența de investițiile în inteligența artificială, șefa FMI a atras atenția asupra creșterii amenințărilor cibernetice. Dezvoltarea noilor tehnologii și utilizarea lor în tot mai multe activități economice creează oportunități importante, dar aduc și vulnerabilități suplimentare. Un atac informatic de amploare asupra unor instituții financiare sau infrastructuri esențiale ar putea provoca perturbări majore, motiv pentru care autoritățile și companiile trebuie să investească în măsuri de protecție.
Kristalina Georgieva consideră că dezvoltarea inteligenței artificiale trebuie însoțită de o supraveghere atentă a riscurilor, în special a concentrării capitalului și a legăturilor financiare dintre marile companii. Fondul Monetar Internațional a avertizat anterior că investițiile în inteligența artificială susțin economia globală, însă pot deveni și o sursă de instabilitate dacă rezultatele financiare nu se ridică la nivelul așteptărilor.
Deși a atras atenția asupra acestor pericole, șefa FMI a precizat că fluctuațiile recente de pe piețele financiare au rămas, până acum, sub control și nu indică o criză iminentă. Oficialul consideră însă că autoritățile trebuie să urmărească îndeaproape evoluția sectorului, pentru a preveni transformarea unei eventuale scăderi a investițiilor într-un șoc economic cu efecte la nivel mondial.