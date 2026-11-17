Publicat 17 nov. 2026, 10:26 Sursă Realitatea PLUS

Inteligența artificială ar putea deveni una dintre cele mai mari amenințări la adresa stabilității economice mondiale, avertizează șefa Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva. Potrivit acesteia, economia globală a ajuns să depindă într-o măsură îngrijorătoare de investițiile masive în acest sector, iar o scădere bruscă a încrederii investitorilor ar putea declanșa probleme financiare grave. Oficialul atrage atenția și asupra riscurilor cibernetice, care cresc odată cu dezvoltarea accelerată a noilor tehnologii, a anunțat Realitatea PLUS.

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