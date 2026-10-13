Investițiile în inteligență artificială susțin economia globală. FMI avertizează că războaiele și datoriile amenință creșterea

Scris de Darius Stănescu Publicat: 13 oct. 2026, 09:10

Investițiile în inteligență artificială susțin creșterea economiei mondiale, într-un moment în care conflictele militare și acumularea datoriilor publice pun presiune pe tot mai multe țări. Potrivit prognozelor FMI prezentate în materialul citat, economia globală ar urma să avanseze cu până la 3% în 2026, în timp ce pentru 2027 este estimată o creștere de 3,4%.

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