Investițiile în inteligență artificială susțin economia globală. FMI avertizează că războaiele și datoriile amenință creșterea

Investițiile în inteligență artificială susțin creșterea economiei mondiale, într-un moment în care conflictele militare și acumularea datoriilor publice pun presiune pe tot mai multe țări. Potrivit prognozelor FMI prezentate în materialul citat, economia globală ar urma să avanseze cu până la 3% în 2026, în timp ce pentru 2027 este estimată o creștere de 3,4%.
Extinderea infrastructurii pentru inteligență artificială contribuie la menținerea activității economice și ar putea compensa o parte din pierderile provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Totuși, beneficiile acestor investiții nu sunt distribuite uniform, iar perspectivele economice rămân vulnerabile la noi șocuri.
Prognoza FMI pentru 2027: creștere economică globală de 3,4%
Pentru anul viitor, Fondul Monetar Internațional estimează un avans al economiei mondiale de 3,4%, potrivit Reuters. Prognoza este neschimbată față de estimarea din iulie și cu 0,2 puncte procentuale peste cea publicată în aprilie.
Îmbunătățirea perspectivelor față de primăvară este atribuită investițiilor în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale. Aceste cheltuieli au contribuit la revizuirea estimărilor pentru economiile implicate în construirea și echiparea unor astfel de platforme.
Materialul citat menționează Coreea de Sud, Malaezia, Mexic și Thailanda printre țările care beneficiază de investițiile asociate sectorului AI.
Războiul, datoriile și investițiile în AI, principalele surse de risc
În pofida rezistenței demonstrate de economia globală, FMI avertizează că statele au nevoie să își refacă marja de manevră bugetară și să reducă vulnerabilitățile legate de producție și aprovizionare.
Creșterea datoriei publice limitează capacitatea guvernelor de a interveni în cazul unor noi crize. În același timp, deteriorarea condițiilor de finanțare ar putea amplifica presiunile asupra bugetelor.
Printre riscurile semnalate se numără: prelungirea sau intensificarea războiului din Orientul Mijlociu, creșterea randamentelor obligațiunilor, care poate scumpi finanțarea, fenomenele meteorologice extreme asociate cu El Niño și reevaluarea rentabilității investițiilor în inteligență artificială.
Astfel, un sector care susține în prezent creșterea economică poate deveni și o sursă de incertitudine, dacă rezultatele investițiilor nu se ridică la nivelul așteptărilor.
Contracții economice estimate în Orientul Mijlociu
Perspectivele diferă semnificativ de la o regiune la alta. În timp ce unele economii beneficiază de dezvoltarea infrastructurii AI, țările afectate direct de conflictul din Orientul Mijlociu se confruntă cu revizuiri negative.
Potrivit cifrelor prezentate în materialul citat, pentru 2026 sunt estimate următoarele contracții economice:
Aceste estimări evidențiază diferența dintre economiile susținute de investiții tehnologice și cele în care războiul afectează activitatea economică.
Estimarea pentru zona euro, revizuită în creștere
Pentru zona euro, prognoza de creștere economică a fost majorată de la 0,9% la 1,1%, o ajustare de 0,2 puncte procentuale.
Revizuirea este pusă pe seama investițiilor în inteligență artificială și a cheltuielilor mai mari pentru apărare. Chiar și în aceste condiții, avansul estimat rămâne sub ritmul prognozat pentru economia mondială.