Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 nov. 2026, 07:40

Peste 1 milion de bugetari riscă să rămână cu veniturile înghețate în următorii 5 ani. Avertismentul vine de la Ministerul Finanțelor care arată că datoria publică a țării rămâne la peste 60% din PIB. Ceea ce înseamnă că, potrivit legii, cheltuielile cu salariile și asistență socială nu vor putea fi majorate. Guvernul analizează ce soluții are pentru a majora veniturile românilor, iar sursele noastre ne transmit că se ia în considerare o derogare de la lege, relatează Realitatea PLUS.

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