Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 nov. 2026, 13:55

Euro a înregistrat o ușoară creștere în raport cu leul joi, 26 noiembrie, potrivit cursului valutar anunțat de Banca Națională a României (BNR). Moneda europeană a ajuns astfel la 5,3431 lei, față de 5,3428 lei în ședința precedentă. În schimb, dolarul american și francul elvețian au înregistrat scăderi, în timp ce lira sterlină s-a apreciat.

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