Euro a înregistrat o ușoară creștere în raport cu leul joi, 26 noiembrie, potrivit cursului valutar anunțat de Banca Națională a României (BNR). Moneda europeană a ajuns astfel la 5,3431 lei, față de 5,3428 lei în ședința precedentă. În schimb, dolarul american și francul elvețian au înregistrat scăderi, în timp ce lira sterlină s-a apreciat.
Moneda unică europeană a fost cotată joi, 26 noiembrie, la 5,3431 lei, în creștere cu 0,0003 lei față de cursul anunțat miercuri, 25 noiembrie de Banca Națională a României (BNR), când euro valora 5,3428 lei. Și lira sterlină a înregistrat o evoluție pozitivă în raport cu moneda națională. Aceasta a crescut de la 6,3817 lei la 6,3833 lei, ceea ce înseamnă un avans de 0,0016 lei.
Dolarul american și francul elvețian, în scădere
Dolarul american s-a depreciat în ședința valutară de joi. BNR a anunțat un curs de 4,8682 lei pentru un dolar, față de 4,8817 lei în ziua precedentă. Scăderea a fost de 0,0135 lei.
Cea mai mare depreciere dintre cele patru monede analizate a fost înregistrată de francul elvețian. Acesta a coborât de la 5,8670 lei la 5,8417 lei, pierzând 0,0253 lei în raport cu leul.
Cursul principalelor valute anunțat de BNR joi, 26 noiembrie 2026
Moneda
Curs BNR joi
Curs precedent
Evoluție
Euro
5,3431 lei
5,3428 lei
+0,0003 lei
Dolar american
4,8682 lei
4,8817 lei
-0,0135 lei
Liră sterlină
6,3833 lei
6,3817 lei
+0,0016 lei
Franc elvețian
5,8417 lei
5,8670 lei
-0,0253 lei
Cotațiile reprezintă cursurile de referință comunicate de Banca Națională a României și reflectă evoluția principalelor valute în raport cu moneda națională.