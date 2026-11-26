Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 nov. 2026, 13:04

Transelectrica a accelerat investițiile în infrastructura națională de transport al energiei electrice. Compania a raportat achiziții de imobilizări corporale și necorporale în valoare de 714 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, cu 91% peste nivelul de aproximativ 375 de milioane de lei înregistrat în perioada similară din 2025.

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