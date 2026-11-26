Transelectrica a accelerat investițiile în infrastructura națională de transport al energiei electrice. Compania a raportat achiziții de imobilizări corporale și necorporale în valoare de 714 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, cu 91% peste nivelul de aproximativ 375 de milioane de lei înregistrat în perioada similară din 2025.
Potrivit raportului trimestrial, cheltuielile totale de investiții au ajuns la 757,33 milioane de lei la 30 septembrie 2026, depășind cu 66,28 milioane de lei nivelul realizat pe întregul an 2025, de 691,05 milioane de lei. Gradul de realizare a programului anual de investiții, revizuit la aproximativ 1,036 miliarde de lei, a fost de 73,1%.
Din totalul cheltuielilor, 616,41 milioane de lei au fost alocate investițiilor proprii, inclusiv celor finanțate prin PNRR, iar 140,93 milioane de lei au vizat lucrări finanțate din tariful de racordare.
La sfârșitul lunii septembrie, valoarea contabilă a imobilizărilor corporale aflate în curs de execuție era de aproximativ 1,427 miliarde de lei. Printre proiectele importante se numără construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Gutinaș-Smârdan, retehnologizarea stațiilor Isaccea și Pelicanu și dezvoltarea coridoarelor de transport de 400 kV.
În aceeași perioadă, compania a înregistrat în contabilitate imobilizări corporale și necorporale de 431 de milioane de lei, aferente în principal obiectivelor de investiții puse în funcțiune. Un proiect important îl reprezintă instalarea a două sisteme de compensare a puterii reactive în stațiile Sibiu Sud și Bradu, cu o valoare de 269,4 milioane de lei.
Transelectrica a semnat și noi contracte pentru modernizarea infrastructurii. Printre acestea se află retehnologizarea Stației de 110 kV Medgidia Sud, în valoare de 81,7 milioane de lei, și dezvoltarea unei rețele de comunicații cloud privat și a unei soluții de comunicații pentru sistemul EDC SCADA, în valoare de 38,5 milioane de lei.
13 contracte de finanțare prin Fondul pentru Modernizare
Fondurile europene reprezintă o altă sursă de finanțare pentru programul de investiții. La nivelul primelor nouă luni din 2026, compania avea în derulare 13 contracte prin Fondul pentru Modernizare.
În august 2026, Transelectrica a semnat două noi contracte de finanțare nerambursabilă, în valoare cumulată de aproximativ 351,1 milioane de lei. Unul, de 97,7 milioane de lei, vizează extinderea monitorizării online a liniilor electrice aeriene prin proiectul DigiTEL Smart Lines. Cel de-al doilea, în valoare de 253,5 milioane de lei, urmărește îmbunătățirea reglajului dinamic al tensiunii în Stația Gutinaș.
Investițiile fac parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport. Planul pentru perioada 2026-2035 cuprinde 117 lucrări, dintre care 25 sunt obiective noi, și vizează modernizarea stațiilor și liniilor electrice, extinderea infrastructurii de 400 kV și creșterea capacităților de transport și interconexiune.
Proiectele urmăresc adaptarea rețelei la dezvoltarea producției de energie regenerabilă și la apariția unor noi capacități de stocare, precum și reducerea congestiilor și creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național.