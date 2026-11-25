România trebuie să ajusteze TollRo pentru a răspunde cerințelor CE. UNTRR cere evitarea scumpirilor
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Tarifele TollRo ar putea crește din 2027, pe fondul procedurii de infringement declanșate de Comisia Europeană. UNTRR cere reducerea taxelor sau menținerea acestora la nivelul actual, invocând dificultățile financiare ale transportatorilor.
La 19 noiembrie 2026, Comisia Europeană a declanșat proceduri de infringement împotriva a nouă state membre, inclusiv România, pe motiv că nu au transpus sau nu aplică în mod corespunzător prevederile Directivei (UE) 2022/362, care modifică Directiva 1999/62/CE referitoare la taxarea vehiculelor pentru utilizarea infrastructurii rutiere, cunoscută și sub denumirea de Directiva Eurovignette.
România are la dispoziție două luni pentru a răspunde notificării Comisiei Europene și pentru a prezenta măsurile prin care intenționează să remedieze problemele semnalate.
În acest context, UNTRR avertizează că procesul de conformare la legislația europeană ar putea determina o creștere a tarifelor TollRo începând din 2027, ceea ce ar pune o presiune financiară suplimentară asupra companiilor de transport rutier.
„România are la dispoziţie două luni pentru a răspunde Comisiei Europene şi pentru a propune soluţii de conformare cu legislaţia europeană privind taxarea rutieră. În timp ce Olanda a redus tarifele de taxare la kilometru cu 22,3%, transportatorii români riscă să suporte noi majorări, în condiţiile în care numeroase firme nu au reuşit încă să transfere către clienţi costurile generate de introducerea TollRo”, au transmis reprezentanții UNTRR, miercuri, într-o postare pe Facebook.
UNTRR cere reducerea tarifelor TollRo și transparență în calcularea taxelor
În perspectiva elaborării răspunsului oficial către Comisia Europeană, UNTRR solicită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să analizeze posibilitatea reducerii tarifelor TollRo, urmând exemplul Olandei, sau, dacă acest lucru nu este posibil, să mențină nivelurile actuale de taxare.
Organizația consideră că eventualele măsuri de ajustare a sistemului trebuie să țină cont de situația economică a României și de dificultățile cu care se confruntă industria transporturilor rutiere.
Pe lângă menținerea sau reducerea tarifelor, transportatorii cer autorităților să publice metodologia de calcul a taxelor TollRo și să prezinte separat componentele care intră în structura acestora.
UNTRR propune și o soluție alternativă pentru situația în care majorarea tarifelor va fi inevitabilă: acordarea unei perioade de tranziție de cel puțin 12 luni, astfel încât firmele de transport să poată ajusta contractele comerciale și să transfere gradual noile costuri către beneficiari.
Reprezentanții organizației susțin că România trebuie să respecte obligațiile europene, însă măsurile adoptate nu ar trebui să afecteze suplimentar competitivitatea companiilor românești.
„UNTRR consideră că situaţia economică a României şi capacitatea reală a industriei transporturilor rutiere de a suporta costuri suplimentare trebuie să constituie argumente esenţiale în dialogul autorităţilor române cu Comisia Europeană.
Transportatorii rutieri nu trebuie să suporte consecinţele financiare ale eventualelor deficienţe de transpunere sau de implementare a legislaţiei europene de către autorităţile române. UNTRR solicită Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii să comunice public deficienţele identificate de Comisia Europeană în cazul României, precum şi soluţiile avute în vedere pentru remedierea acestora”, au precizat reprezentanții transportatorilor.
Aceștia atrag atenția că respectarea termenelor impuse de procedura europeană trebuie să fie o prioritate, dar că procesul de conformare trebuie realizat fără a pune în pericol stabilitatea financiară a firmelor de transport și competitivitatea economiei naționale.
TollRo generează costuri pe care transportatorii nu au reușit să le transfere integral către clienți
O altă problemă semnalată de UNTRR este legată de impactul financiar al introducerii sistemului TollRo. La aproape două luni de la intrarea în vigoare a noii modalități de taxare, numeroase companii de transport rutier nu au reușit să recupereze integral de la beneficiari costurile suplimentare generate de plata taxei pe kilometru.
Potrivit transportatorilor, contractele comerciale încheiate înainte de introducerea TollRo nu permit întotdeauna actualizarea imediată a tarifelor de transport. În plus, contextul economic actual reduce capacitatea firmelor de a negocia cu clienții majorări care să acopere noile cheltuieli.
În aceste condiții, o parte din costurile suplimentare sunt suportate direct de transportatori, prin diminuarea marjelor de profit și reducerea lichidităților disponibile. UNTRR avertizează că unele companii au ajuns deja să desfășoare activități în pierdere.
Organizația consideră că o nouă majorare a tarifelor TollRo, înainte ca firmele să reușească să transfere către clienți costurile actuale, ar putea agrava situația financiară a sectorului.
Printre riscurile indicate se numără creșterea numărului de companii expuse insolvenței și diminuarea competitivității transportatorilor români atât pe piața internă, cât și pe cea europeană.
Totodată, UNTRR avertizează că transferarea ulterioară a cheltuielilor suplimentare în prețurile produselor și serviciilor ar putea contribui la accentuarea presiunilor inflaționiste din România.
Comisia Europeană a declanșat proceduri de infringement împotriva a nouă state UE
România nu este singurul stat membru vizat de acțiunea Comisiei Europene. Alături de țara noastră, alte opt state au primit scrisori de punere în întârziere pentru netranspunerea sau aplicarea incorectă a Directivei Eurovignette.
Lista statelor vizate include Estonia, Letonia, Croația, Lituania, Portugalia, România, Slovenia, Cehia și Slovacia.
Comisia Europeană a identificat mai multe probleme legate de respectarea normelor europene privind taxarea infrastructurii rutiere. Printre acestea se numără lipsa unei metodologii comune pentru calcularea taxei de utilizare a infrastructurii de către vehiculele grele, dar și nerespectarea obligației de a pune la dispoziție viniete pentru autoturisme cu perioade de valabilitate proporționale cu durata utilizării infrastructurii, inclusiv viniete de o zi.
O altă cerință vizează diferențierea tarifelor de trecere aplicate vehiculelor grele în funcție de emisiile de CO2.
Statele membre notificate au la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei Europene și pentru a remedia deficiențele semnalate. Dacă răspunsurile nu sunt considerate satisfăcătoare, Comisia poate continua procedura prin emiterea unui aviz motivat.
Probleme tehnice la sistemul electronic de taxare rutieră TollRo
În România, sistemul de tarifare rutieră electronică a devenit operațional la 1 octombrie 2026. De la această dată, rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo sunt achitate prin intermediul noului sistem electronic.
Implementarea platformei a fost însă însoțită de dificultăți tehnice. Înainte de lansare, CNAIR solicitase Ministerului Transporturilor amânarea termenului de operaționalizare, invocând lipsa unei aplicații tehnice funcționale.
Ulterior, încă din primele ore de la introducere, aplicația a înregistrat erori, iar problemele de funcționare s-au repetat în mai multe rânduri.
CNAIR a anunțat că utilizatorii care nu au putut achiziționa Toll în perioadele în care sistemul electronic nu a funcționat nu vor fi sancționați.
De altfel, mai multe organizații reprezentative din industria transporturilor rutiere, printre care Federația Operatorilor Rutieri de Transport (FORT), Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), au solicitat autorităților amânarea aplicării sancțiunilor pentru neplata TollRo.
Transportatorii au cerut, de asemenea, eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la momentul în care sistemul electronic de taxare va funcționa în condiții normale.
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