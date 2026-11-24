Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 nov. 2026, 11:12

Prosumatorii pot primi o finanțare de maximum 15.000 de lei pentru instalarea unor baterii de stocare a energiei electrice, prin programul Casa Verde Baterii 2026, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Bugetul total este de 400 de milioane de lei, însă valoarea solicitărilor înregistrate a depășit deja suma alocată.

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