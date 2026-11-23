Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 nov. 2026, 15:43

Un proiect de hotărâre de Guvern propune absorbția celor 15 filiale ROMARM și integrarea lor într-o structură unitară, cu cinci sucursale și o conducere centralizată. Reorganizarea urmărește eficientizarea activității, modernizarea managementului și consolidarea industriei românești de apărare.

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